Токаев предложил назначить Алихана Смаилова новым премьер-министром

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Алихана Смаилова на пост нового премьер-министра страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Смаилов участвует в заседании посредством видеоконференцсвязи.

После того, как глава государства предложил кандидатуру Смаилова, председатель мажилиса Нурлан Нигматулин обратился к депутатам и спросил, есть ли у них вопросы к Алихану Смаилову. Вопросов не оказалось.

Депутаты фракций Nur Otan и "Ак жол" поддержали кандидатуру Смаилова. Они отметили его профессионализм и высокую квалификацию.

Кандидатуру Смаилова поддержали и депутаты Народной партии Казахстана.

"Мы поддерживаем кандидатуру Алихана Самилова на должность премьер-министра", - заявил лидер фракции Айкын Конуров.

Отметим, Смаилов с 5 января исполняет обязанности главы правительства.

Как сообщается на официальном сайте премьер-министра, Алихан Смаилов родился в Алматы в 1972 году.

Окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби по специальности «прикладная математика», Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при президенте РК, присуждена степень магистра государственного управления.

В 1993 - 1999 годах работал главным специалистом в инвестиционно-приватизационном фонде «А-Инвест»; заместителем начальника управления, начальником управления Национального статистического агентства; заместителем председателя Комитета по статистике и анализу Агентства по статистическому планированию и реформам; главным экспертом, заведующим экономическим сектором отдела, государственный инспектор Администрации президента.

С 1999 по 2003 год возглавлял Агентство РК по статистике.

С 2003 по 2006 год занимал пост вице-министра иностранных дел РК, председателя правления АО «Государственная страховая компания по страхованию экспортных кредитов и инвестиций».

С 2006 по 2009 год - вице-министр финансов РК, президент НХ «КазАгро».

С 2009 по 2014 год - председатель Агентства РК по статистике.

С 2014 по 2015 год возглавлял Комитет по статистике министерства национальной экономики.

С 2015 по 2018 был помощником президента Казахстана.

С сентября 2018 по февраль 2019 года занимал должность министра финансов.

25 февраля 2019 года указом президента назначен первым заместителем премьер-министра - министром финансов. 18 января 2021 года переназначен на эту должность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1950443-tokaev-predlozhil-naznachit-alihana-smailova-novym-premer-ministrom/