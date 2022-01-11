Серик Джунисбеков назначен комендантом ВКО

Серик Джунисбеков. Фото: ДП ВКО

Серик Джунисбеков назначен комендантом Восточно-Казахстанской области. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

"В связи с внесенными изменениями в Указ президента Республики Казахстан от 05.01.2022 года №739 комендантом Восточно-Казахстанской области назначен исполняющий обязанности начальника ДП, полковник полиции Джунисбеков Серик Турсыналиевич", - сообщили в ведомстве.

Напомним, с конца января 2020 года пост главы департамента полиции Восточно-Казахстанской области занимал Сагат Мадиев.

Ранее были опубликованы кадры захвата акимата в Семее. Сообщалось, что в ходе беспорядков в регионе пострадали 69 полицейских и военных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1950452-serik-dzhunisbekov-naznachen-komendantom-vko/