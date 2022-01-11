Руководители госорганов боятся общаться с народом, заявил президент

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время выступления в мажилисе парламента высказался о низкоэффективном диалоге между чиновниками и гражданами, передает NUR.KZ.

"Необходимо констатировать, что, в целом, эффективность диалога чиновников с гражданами по-прежнему низка. Руководители государственных органов не умеют, а порой бояться общаться с народом", - заявил президент.

Глава государства отметил, что члены правительства должны регулярно выезжать в регионы.

"Члены правительства должны регулярно выезжать в регионы, а акимы регионов обязаны проводить постоянные встречи с жителями каждого населенного пункта", - сказал он.

Также сегодня Касым-Жомарт Токаев заявил, что произошедшие в стране в начале этого года трагические события вызваны серьезными социально-экономическими проблемами и неэффективной, а точнее провальной деятельностью всех госорганов.

Президент также заявил о пятилетнем моратории на повышение заработных плат для членов правительства, акимов и депутатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1950480-rukovoditeli-gosorganov-boyatsya-obschatsya-s-narodom-zayavil-prezident/