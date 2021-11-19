От чего зависит зарплата акима области, рассказал Умирзак Шукеев

Умирзак Шукеев. Фото: акимат Туркестанской области

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о низком уровне жизни населения, а также рассказал, от чего зависит зарплата главы региона, передает корреспондент NUR.KZ.

"Когда говорят, что область бедная, это не совсем правильно. Речь просто идет о статистическом показателе – доход на душу населения. В каждом регионе есть бедные слои населения, средние и богатые.

Почему доходы низкие? Потому что у нас много многодетных семьей – треть всех многодетных семей в Казахстане проживает в Туркестанской области.

Когда берут доход родителей, все, что они зарабатывают, делится на количество детей. Дети же не приносят доход в семью. Поэтому, понятно, что средний доход на душу населения получается низкий", – пояснил Шукеев.

Кроме того, по его словам, большая часть населения занята в сельском хозяйстве, а на селе, как отметил аким, "зарплаты гораздо ниже, чем в других секторах". При этом, он подчеркнул, что подобная ситуация наблюдается во всех областях.

"Что касается моей зарплаты – всем задают этот вопрос – это регламентируется правительственным постановлением. Там есть свой алгоритм, как это все высчитывается.

Я не считаю, что… Это вы открываете новую новость, что зарплата акимов должна зависеть... Я не очень это понимаю.

Зарплата устанавливается вышестоящим органом. Все акимы честно сказали, сколько у них зарплата", – добавил он.

Прокомментировал он и вопрос о том, насколько сильно заработная плата акима региона должна отличаться от зарплат жителей.

"Для госслужащих – зарплата должна зависеть от вклада конкретного физического лица в общий итог, понимаете? Это не только в этом – на любом предприятии. Мы же не даем зарплату в целом региону.

Зарплата – она индивидуальна, во-первых. Во-вторых, зависит от организации, где ты работаешь: на предприятии, на фирме или в министерстве, в каком-то органе.

Есть общая цель – по достижении этой цели эта зарплата распределяется. Это называется "грейдинг" по-английски, а у нас – факторно-балльная система. По этой системе определяется зарплата", – добавил Шукеев.

Ранее размер своей зарплаты озвучила аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова – в месяц, с ее слов, она получает порядка 1,8 млн тенге. Также размеры своих зарплат называли главы Актау и Павлодара.

Днем ранее глава Министерства энергетики Магзум Мирзагалиев поделился, сколько в месяц тратит его семья на покупку продуктов питания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1943023-ot-chego-zavisit-zarplata-akima-regiona-rasskazal-umirzak-shukeev/