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Казахстанцев хотят обязать страховать свое жилье от катастроф

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Мужчина оценивает имущество
Деньги. Иллюстративное фото: freepik.com

В Казахстане наблюдается усиление интенсивности природных катастроф. В связи с этим в правительстве рассматривают внедрение обязательного страхования жилья. Зачем это нужно, узнали журналисты NUR.KZ.

Весной текущего года масштабные паводки накрыли сразу несколько областей Казахстана. Тысячи граждан пострадали из-за разгула стихии, а многие из них даже потеряли свое жилье.

Природные катаклизмы заставили правительство задуматься о том, как нужно действовать во время природных катастроф и каким образом определять размер компенсаций пострадавшим.

Как сообщают в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР РК), одним из решений может стать внедрение обязательного или вмененного страхования жилья.

Сейчас компенсацию за ущерб от природных катастроф выплачивает в основном государство за счет бюджетных средств, а страхование от таких рисков является добровольным, и им пользуется лишь небольшая часть населения: 3,2% по стране и 7,7% по Алматы. Всего в 2023 году было заключено 366 тыс. договоров добровольного страхования от катастрофических рисков.

При этом обязательным страхованием, как считают в АРРФР РК, можно будет покрыть все жилые строения, зарегистрированные по республике.

Однако важно отметить, что покрытие ущерба не ляжет полностью на страховые компании. Планируется внедрить механизм защиты по принципу государственно-частного партнерства, а в перестраховании крупных рисков, помимо отечественных, должны участвовать и международные страховые организации. Ведь на сегодня ни одна страна в мире самостоятельно не может покрыть ущерб от катастроф, происходящих на ее территории.

Выплаты по обязательному страхованию будут составлять фиксированную величину. А граждане, которые в дополнение к обязательному заключат также договор добровольного страхования, смогут получить более значительные выплаты.

Сейчас внедрение обязательного страхования жилья лишь обсуждается. Как отмечают в АРРФР РК, оно потребует проведения актуарных расчетов и разработки соответствующих законодательных поправок с последующим принятием отдельного законодательного акта.

Напомним, ранее мы также рассказывали, сколько стоит застраховать жилье о пожара в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2124117-kazahstancev-hotyat-obyazat-strahovat-svoe-zhile-ot-katastrof/

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