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За инертность и слабую организацию раскритиковал Бектенов казахстанских акимов

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Паводки в Уральске
Паводки в Уральске. Фото: astanatv.kz

Глава кабмина Олжас Бектенов на заседании правительства раскритиковал темпы строительства жилья для пострадавших от паводков, передает корреспондент NUR.KZ.

Бектенов напомнил, что на прошлой неделе посетил Северо-Казахстанскую область. Там, по его словам, неплохие темпы ремонтных работ.

"Другие регионы пока не набрали нужный темп. Еще раз напомню, что лето короткое. Вы об этом знаете: нужно все успеть сделать в установленные сроки, причем качественно.

К сожалению, в работе местных органов власти отмечается инертность, нерешительность, слабая организация. Особенно нужно активизироваться Западно-Казахстанской, Атырауской областям. Никаких срывов сроков быть не должно", - напомнил премьер.

При этом, заявил он, нужно не только придерживаться сроков: важно и качество.

"Также для борьбы с паводками во многих регионах были сделаны насыпи из земли, глины, использовались мешки с песком, теперь акиматам нужно все привести в цивилизованный вид. Вся мешкотара должна быть убрана и утилизирована, чтобы не наносила вреда экологии", - резюмировал Бектенов.

Напомним, на прошлой неделе в МЧС сообщали, что в ряде регионов спасатели продолжают откачивать воду с затопленных территорий и проводить берегоукрепительные работы. Сообщалось, что в Кульсары, в Атырауской области, продолжается откачка талой воды из 10 частных жилых домов.

Тогда же вице-премьер Канат Бозумбаев встретился с главой государства и отчитался ему о проделанной работе по оказанию помощи пострадавшим от паводков казахстанцам.

Бозумбаев сообщил, что компенсацию на ремонт и восстановление жилья уже получила 4521 семья на общую сумму 57,4 млрд тенге. В целом на восстановление домов требуется порядка 237 млрд тенге.

Добавим, ранее мы рассказывали, какие выплаты положены казахстанцам, пострадавшим от паводков. Сообщалось, что каждой пострадавшей семье положена единовременная выплата в 100 МРП.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2115420-inertnost-i-slabaya-organizaciya-bektenov-o-tempah-stroitelstve-zhilya-dlya-postradavshih-ot-pavodkov/

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