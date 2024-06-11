За инертность и слабую организацию раскритиковал Бектенов казахстанских акимов

Глава кабмина Олжас Бектенов на заседании правительства раскритиковал темпы строительства жилья для пострадавших от паводков, передает корреспондент NUR.KZ.

Бектенов напомнил, что на прошлой неделе посетил Северо-Казахстанскую область. Там, по его словам, неплохие темпы ремонтных работ.

"Другие регионы пока не набрали нужный темп. Еще раз напомню, что лето короткое. Вы об этом знаете: нужно все успеть сделать в установленные сроки, причем качественно.

К сожалению, в работе местных органов власти отмечается инертность, нерешительность, слабая организация. Особенно нужно активизироваться Западно-Казахстанской, Атырауской областям. Никаких срывов сроков быть не должно", - напомнил премьер.

При этом, заявил он, нужно не только придерживаться сроков: важно и качество.

"Также для борьбы с паводками во многих регионах были сделаны насыпи из земли, глины, использовались мешки с песком, теперь акиматам нужно все привести в цивилизованный вид. Вся мешкотара должна быть убрана и утилизирована, чтобы не наносила вреда экологии", - резюмировал Бектенов.

Напомним, на прошлой неделе в МЧС сообщали, что в ряде регионов спасатели продолжают откачивать воду с затопленных территорий и проводить берегоукрепительные работы. Сообщалось, что в Кульсары, в Атырауской области, продолжается откачка талой воды из 10 частных жилых домов.

Тогда же вице-премьер Канат Бозумбаев встретился с главой государства и отчитался ему о проделанной работе по оказанию помощи пострадавшим от паводков казахстанцам.

Бозумбаев сообщил, что компенсацию на ремонт и восстановление жилья уже получила 4521 семья на общую сумму 57,4 млрд тенге. В целом на восстановление домов требуется порядка 237 млрд тенге.

Добавим, ранее мы рассказывали, какие выплаты положены казахстанцам, пострадавшим от паводков. Сообщалось, что каждой пострадавшей семье положена единовременная выплата в 100 МРП.