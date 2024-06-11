За инертность и слабую организацию раскритиковал Бектенов казахстанских акимов
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Глава кабмина Олжас Бектенов на заседании правительства раскритиковал темпы строительства жилья для пострадавших от паводков, передает корреспондент NUR.KZ.
Бектенов напомнил, что на прошлой неделе посетил Северо-Казахстанскую область. Там, по его словам, неплохие темпы ремонтных работ.
"Другие регионы пока не набрали нужный темп. Еще раз напомню, что лето короткое. Вы об этом знаете: нужно все успеть сделать в установленные сроки, причем качественно.
К сожалению, в работе местных органов власти отмечается инертность, нерешительность, слабая организация. Особенно нужно активизироваться Западно-Казахстанской, Атырауской областям. Никаких срывов сроков быть не должно", - напомнил премьер.
При этом, заявил он, нужно не только придерживаться сроков: важно и качество.
"Также для борьбы с паводками во многих регионах были сделаны насыпи из земли, глины, использовались мешки с песком, теперь акиматам нужно все привести в цивилизованный вид. Вся мешкотара должна быть убрана и утилизирована, чтобы не наносила вреда экологии", - резюмировал Бектенов.
Напомним, на прошлой неделе в МЧС сообщали, что в ряде регионов спасатели продолжают откачивать воду с затопленных территорий и проводить берегоукрепительные работы. Сообщалось, что в Кульсары, в Атырауской области, продолжается откачка талой воды из 10 частных жилых домов.
Тогда же вице-премьер Канат Бозумбаев встретился с главой государства и отчитался ему о проделанной работе по оказанию помощи пострадавшим от паводков казахстанцам.
Бозумбаев сообщил, что компенсацию на ремонт и восстановление жилья уже получила 4521 семья на общую сумму 57,4 млрд тенге. В целом на восстановление домов требуется порядка 237 млрд тенге.
Добавим, ранее мы рассказывали, какие выплаты положены казахстанцам, пострадавшим от паводков. Сообщалось, что каждой пострадавшей семье положена единовременная выплата в 100 МРП.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2115420-inertnost-i-slabaya-organizaciya-bektenov-o-tempah-stroitelstve-zhilya-dlya-postradavshih-ot-pavodkov/