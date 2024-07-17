"Тотального контроля нет и не будет": налоговики о всеобщем декларировании в Казахстане

Руководитель Управления администрирования доходов физических лиц КГД МФ Дина Кусаинова сегодня на брифинге рассказала, что нужно указывать во входной декларации, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщила Дина Кусаинова, Налоговым кодексом предусмотрено, что любой человек – физическое лицо – в декларации вправе по желанию отразить любое дорогостоящие имущество стоимостью за единицу свыше 1000 МРП (3,7 млн тенге на 2024 год).

"Это порядка почти 4 миллионов тенге, при этом необходимо будет сделать оценку. То есть, если у меня есть бриллиантовое колье стоимостью 5 миллионов, то есть я уже состоятельный человек, естественно я пойду к оценщику и включу это в декларацию. Это его право, это его желание. Человек может и не делать эту оценку, не отражать в декларации. Это его желание.

Теперь относительно коньяка Маккалан, кто сколько выпил – такого контроля у нас нет. Мы не проверяем, мы не будем вести учет, сколько человеком выпито алкоголя", – заявила она.

При этом спикер добавила, что есть статистика, сколько поступило в нашу страну алкоголя.

"Естественно, статистику мы ведем, сколько у нас импортной алкогольной продукции зашло на наш рынок, сколько было уплачено акциза. Эти все данные мы можем предоставить. Но какое физическое лицо сколько выпило этого коньяка, у нас нет такой задачи и не будет. Тотального контроля нет и не будет", – заверила Дина Кусаинова.

Также ранее она уже перечисляла, каким имуществом за рубежом владеют казахстанцы.

При этом в прошлом месяце вице-министр финансов РК Ержан Биржанов рассказывал, какие проверочные мероприятия будут проводить в рамках всеобщего декларирования.

Напомним, с 1 января 2024 года в Казахстане стартовал 3-й этап всеобщего декларирования. Ранее мы объясняли, что нужно раскрыть в декларации и будет ли штраф за отказ.

Также мы рассказывали, что указывать в декларации казахстанцам, у которых нет имущества.

Кроме того, в середине апреля сообщалось, что декларацию о доходах и имуществе упростили в Казахстане.

При этом, как сообщается на официальном сайте "Электронного правительства", целью перехода к всеобщему декларированию является создание системы эффективного контроля доходов и имущества физических лиц для борьбы с теневой экономикой и коррупционными проявлениями, а также усиление роли государства в обеспечении сбора налогов и других обязательных платежей в бюджет.

Основными задачами по обеспечению перехода к всеобщему декларированию являются:

разработка методологических основ введения всеобщего декларирования и их законодательное обеспечение;

проведение мероприятий по подготовке государственных органов к приему и обработке деклараций физических лиц;

создание максимально удобной для населения процедуры декларирования доходов и имущества;

широкомасштабное информирование населения по вопросам перехода к всеобщему декларированию;

оказание методической помощи населению со стороны государства по составлению и представлению декларации;

создание эффективной системы камерального контроля деклараций физических лиц.

Всеобщее декларирование в Казахстане вводится в 4 этапа:

с 1 января 2021 года доходы декларируют:

лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;

лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги;

лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги;

лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан "О выборах в Республики Казахстан" и законами Республики Казахстан "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг";

с 1 января 2023 года:

работники государственных учреждений (включая сферу образования, здравоохранения, культуры, спорта и т.д.) и их супруги;

работники субъектов квазигосударственного сектора и их супруги;

с 1 января 2024 года:

руководители, учредители (участники) юридических лиц и их супруги;

индивидуальные предприниматели и их супруги;

с 1 января 2025 года:

оставшиеся категории граждан.