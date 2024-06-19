Всеобщее декларирование: будут ли проверять казахстанцев, у которых есть имущество за границей
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Вице-министр финансов РК Ержан Биржанов сегодня в кулуарах мажилиса прокомментировал первые итоги всеобщего декларирования в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.
Журналисты попросили прокомментировать информацию о том, что более трех тысяч казахстанских чиновников имеют недвижимость в 71 стране.
"Это не только чиновники – там госслужащие, сотрудники госучреждений и квазигоссектора, где большие нацкомпании "Самрук-Казына", "КазМунайГаз" и Kazatomprom. Это огромное количество: более четырех миллионов человек указали свое имущество. То, что они это отразили, наверное, хорошо – никто ничего не стал прятать, потому что сейчас бесполезно скрывать имущество и деньги", – сказал он.
Биржанов сообщил, что налоговики будут проводить проверочные мероприятия в рамках всеобщего декларирования – сопоставление и камеральный контроль.
"Сколько заработная плата, какие официальные доходы. Если у него появляется непонятное имущество на огромную сумму (уже после сдачи входной декларации – прим. ред.), то, естественно, будут вопросы. И мы будем уведомление такому физлицу предъявлять. Возможно, если не докажут, то будут проверочные мероприятия с соответствующими санкциям.
Если говорить о незаконном имуществе за рубежом, выведенных доходах, то сейчас официально создан комитет по этим вопросам, там есть и правоохранительные функции, и эти вопросы либо через них, либо через нас будут отслеживаться", – добавил вице-министр.
Ранее руководитель управления адмдоходов физлиц КГД Дина Кусаинова рассказывала, каким имуществом за рубежом владеют казахстанцы.
Напомним, с 1 января 2024 года в Казахстане стартовал 3-й этап всеобщего декларирования.
Ранее мы объясняли, что нужно раскрыть в декларации и будет ли штраф за отказ.
Также мы рассказывали, что указывать в декларации казахстанцам, у которых нет имущества.
Кроме того, в середине апреля сообщалось, что декларацию о доходах и имуществе упростили в Казахстане.
При этом, как сообщается на официальном сайте "Электронного правительства", целью перехода к всеобщему декларированию является создание системы эффективного контроля доходов и имущества физических лиц для борьбы с теневой экономикой и коррупционными проявлениями, а также усиление роли государства в обеспечении сбора налогов и других обязательных платежей в бюджет.
Основными задачами по обеспечению перехода к всеобщему декларированию являются:
- разработка методологических основ введения всеобщего декларирования и их законодательное обеспечение;
- проведение мероприятий по подготовке государственных органов к приему и обработке деклараций физических лиц;
- создание максимально удобной для населения процедуры декларирования доходов и имущества;
- широкомасштабное информирование населения по вопросам перехода к всеобщему декларированию;
- оказание методической помощи населению со стороны государства по составлению и представлению декларации;
- создание эффективной системы камерального контроля деклараций физических лиц.
Всеобщее декларирование в Казахстане вводится в 4 этапа:
с 1 января 2021 года доходы декларируют:
- лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;
- лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги;
- лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги;
- лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан "О выборах в Республики Казахстан" и законами Республики Казахстан "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг";
с 1 января 2023 года:
- работники государственных учреждений (включая сферу образования, здравоохранения, культуры, спорта и т.д.) и их супруги;
- работники субъектов квазигосударственного сектора и их супруги;
с 1 января 2024 года:
- руководители, учредители (участники) юридических лиц и их супруги;
- индивидуальные предприниматели и их супруги;
с 1 января 2025 года:
- оставшиеся категории граждан.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2120349-vseobshchee-deklarirovanie-budut-li-proveryat-kazahstancev-u-kotoryh-est-imushchestvo-za-granicey/