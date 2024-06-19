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Всеобщее декларирование: будут ли проверять казахстанцев, у которых есть имущество за границей

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Женщина считает свои расходы
Подсчет налогов. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

Вице-министр финансов РК Ержан Биржанов сегодня в кулуарах мажилиса прокомментировал первые итоги всеобщего декларирования в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты попросили прокомментировать информацию о том, что более трех тысяч казахстанских чиновников имеют недвижимость в 71 стране.

"Это не только чиновники – там госслужащие, сотрудники госучреждений и квазигоссектора, где большие нацкомпании "Самрук-Казына", "КазМунайГаз" и Kazatomprom. Это огромное количество: более четырех миллионов человек указали свое имущество. То, что они это отразили, наверное, хорошо – никто ничего не стал прятать, потому что сейчас бесполезно скрывать имущество и деньги", – сказал он.

Биржанов сообщил, что налоговики будут проводить проверочные мероприятия в рамках всеобщего декларирования – сопоставление и камеральный контроль.

"Сколько заработная плата, какие официальные доходы. Если у него появляется непонятное имущество на огромную сумму (уже после сдачи входной декларации – прим. ред.), то, естественно, будут вопросы. И мы будем уведомление такому физлицу предъявлять. Возможно, если не докажут, то будут проверочные мероприятия с соответствующими санкциям.

Если говорить о незаконном имуществе за рубежом, выведенных доходах, то сейчас официально создан комитет по этим вопросам, там есть и правоохранительные функции, и эти вопросы либо через них, либо через нас будут отслеживаться", – добавил вице-министр.

Ранее руководитель управления адмдоходов физлиц КГД Дина Кусаинова рассказывала, каким имуществом за рубежом владеют казахстанцы.

Напомним, с 1 января 2024 года в Казахстане стартовал 3-й этап всеобщего декларирования.

Ранее мы объясняли, что нужно раскрыть в декларации и будет ли штраф за отказ.

Также мы рассказывали, что указывать в декларации казахстанцам, у которых нет имущества.

Кроме того, в середине апреля сообщалось, что декларацию о доходах и имуществе упростили в Казахстане.

При этом, как сообщается на официальном сайте "Электронного правительства", целью перехода к всеобщему декларированию является создание системы эффективного контроля доходов и имущества физических лиц для борьбы с теневой экономикой и коррупционными проявлениями, а также усиление роли государства в обеспечении сбора налогов и других обязательных платежей в бюджет.

Основными задачами по обеспечению перехода к всеобщему декларированию являются:

  • разработка методологических основ введения всеобщего декларирования и их законодательное обеспечение; 
  • проведение мероприятий по подготовке государственных органов к приему и обработке деклараций физических лиц;
  • создание максимально удобной для населения процедуры декларирования доходов и имущества;
  • широкомасштабное информирование населения по вопросам перехода к всеобщему декларированию;
  • оказание методической помощи населению со стороны государства по составлению и представлению декларации;
  • создание эффективной системы камерального контроля деклараций физических лиц.

Всеобщее декларирование в Казахстане вводится в 4 этапа:

с 1 января 2021 года доходы декларируют:

  • лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;
  • лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги;
  • лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги;
  • лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан "О выборах в Республики Казахстан" и законами Республики Казахстан "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг";

с 1 января 2023 года:

  • работники государственных учреждений (включая сферу образования, здравоохранения, культуры, спорта и т.д.) и их супруги;
  • работники субъектов квазигосударственного сектора и их супруги;

с 1 января 2024 года:

  • руководители, учредители (участники) юридических лиц и их супруги;
  • индивидуальные предприниматели и их супруги;

с 1 января 2025 года:

  • оставшиеся категории граждан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2120349-vseobshchee-deklarirovanie-budut-li-proveryat-kazahstancev-u-kotoryh-est-imushchestvo-za-granicey/

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