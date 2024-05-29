Каким имуществом за рубежом владеют казахстанцы, выяснилось после заполнения деклараций

Сегодня на брифинге КГД рассказали об имуществе, которое казахстанцы указали в рамках заполнения деклараций, как находящееся в других странах, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметила руководитель Управления административных доходов физлиц КГД Дина Кусаинова, в этом году входную декларацию по форме 250 представили порядка 800 тыс. казахстанцев – это 35% от ожидаемого количества физлиц.

Декларацию по доходам и имуществу по форме 270 представили 2 млн человек – это 71% от ожидаемого числа.

Всего за 2021-2023 годы в рамках декларирования 1 и 2 этапов, по данным КГД, казахстанцы владеют следующим имуществом и средствами за рубежом:

1 170 физлиц, представивших декларацию, показали, что у них хранятся деньги в иностранных банках в 80 странах;

в 80 странах; 2 976 физлиц имеют 3 959 объектов недвижимости в 71 стране;

в 71 стране; 213 физлиц имеют доли участия в 295 юридических лицах ;

; 93 физлица имеют 161 объект интеллектуальной собственности в 21 стране – наибольшее количество в России;

в 21 стране – наибольшее количество в России; 1 421 физлицо имеет 1 657 транспортных средств в 67 странах.

Касательно последнего пункта про авто в КГД пояснили – возможно, казахстанцы допускают ошибки при заполнении деклараций и указывают не ту страну.

"Здесь, скорее всего, наши граждане ошибаются – отражают, к примеру, имущество как будто оно находится в Японии, но оно просто произведено в Японии. Скорее всего, немного неправильно заполняют", – пояснила Дина Кусаинова.

Напомним, с 1 января 2024 года в Казахстане стартовал 3-й этап всеобщего декларирования. Ранее мы объясняли, что нужно раскрыть в декларации и будет ли штраф за отказ.

Также мы рассказывали, что указывать в декларации казахстанцам, у которых нет имущества.

Кроме того, в середине апреля сообщалось, что декларацию о доходах и имуществе упростили в Казахстане.

При этом, как сообщается на официальном сайте "Электронного правительства", целью перехода к всеобщему декларированию является создание системы эффективного контроля доходов и имущества физических лиц для борьбы с теневой экономикой и коррупционными проявлениями, а также усиление роли государства в обеспечении сбора налогов и других обязательных платежей в бюджет.

Основными задачами по обеспечению перехода к всеобщему декларированию являются:

разработка методологических основ введения всеобщего декларирования и их законодательное обеспечение;

проведение мероприятий по подготовке государственных органов к приему и обработке деклараций физических лиц;

создание максимально удобной для населения процедуры декларирования доходов и имущества;

широкомасштабное информирование населения по вопросам перехода к всеобщему декларированию;

оказание методической помощи населению со стороны государства по составлению и представлению декларации;

создание эффективной системы камерального контроля деклараций физических лиц.

Всеобщее декларирование в Казахстане вводится в 4 этапа:

с 1 января 2021 года доходы декларируют:

лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;

лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги;

лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги;

лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан "О выборах в Республики Казахстан" и законами Республики Казахстан "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг";

с 1 января 2023 года:

работники государственных учреждений (включая сферу образования, здравоохранения, культуры, спорта и т.д.) и их супруги;

работники субъектов квазигосударственного сектора и их супруги;

с 1 января 2024 года:

руководители, учредители (участники) юридических лиц и их супруги;

индивидуальные предприниматели и их супруги;

с 1 января 2025 года: