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До 463 тенге подорожал доллар в казахстанских обменниках

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Мужчина считает доллары США
Доллары в руках мужчины. Иллюстративное фото: Viktoria Korobova / Getty Images

По состоянию на утро 20 июня, максимальная цена за продажу доллара в обменниках Алматы и Астаны достигла 463 тенге. Также обновились показатели по евро и рублю.

По данным Kurs.kz, по состоянию на 09:09 20 июня, в казахстанских обменниках можно купить и продать доллары по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка - 458-459,7 тенге, продажа - 461-465 тенге;
  • в Астане: покупка - 457,5-458 тенге, продажа - 463 тенге.

Что касается евро и рубля, показатели в Алматы следующие:

  • евро: покупка - 484-494,5 тенге, продажа - 497,5-500 тенге;
  • рубль: покупка - 5-5,3 тенге, продажа - 5,4-5,5 тенге.

В Астане:

  • евро: покупка - 490-492 тенге, продажа - 497-498 тенге;
  • рубль: покупка - 5,08-5,2 тенге, продажа - 5,45-5,5.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2120697-do-463-tenge-podorozhal-dollar-v-kazahstanskih-obmennikah/

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