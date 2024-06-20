До 463 тенге подорожал доллар в казахстанских обменниках

По состоянию на утро 20 июня, максимальная цена за продажу доллара в обменниках Алматы и Астаны достигла 463 тенге. Также обновились показатели по евро и рублю.

По данным Kurs.kz, по состоянию на 09:09 20 июня, в казахстанских обменниках можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка - 458-459,7 тенге, продажа - 461-465 тенге;

в Астане: покупка - 457,5-458 тенге, продажа - 463 тенге.

Что касается евро и рубля, показатели в Алматы следующие:

евро: покупка - 484-494,5 тенге, продажа - 497,5-500 тенге;

рубль: покупка - 5-5,3 тенге, продажа - 5,4-5,5 тенге.

В Астане:

евро: покупка - 490-492 тенге, продажа - 497-498 тенге;

рубль: покупка - 5,08-5,2 тенге, продажа - 5,45-5,5.