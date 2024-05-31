Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Покупать доллар или хранить средства в тенге: глава Нацбанка дал совет казахстанцам

Опубликовано:

Доллар и тенге лежат на столе
Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Глава Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге рассказал, в какой валюте лучше хранить деньги в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Тимур Сулейменов отметил, что сейчас среди казахстанцев растет интерес к тенге.

"По факту скажу — спрос физических лиц на доллары снизился, это прямо видно. Потому что депозиты в тенге у нас растут, а депозиты в долларах снижаются, и покупка населением долларов снижается.

Это говорит о том, что тенге доверяют, что тенге стал средством сбережения. А раньше все бежали: только получили зарплату — покупали доллары, потому что ожидали, что тенге снизится", — заявил он.

По оценке главы Нацбанка, такой результат – это итог хорошей работы всех его предшественников и госорганов.

"В тенге стали верить. Верить в то, что тенге может стать средством сбережения, что положив на тенговый депозит, ты получишь нормальную прибыль. И это очень хорошо. Это хорошо и для нас, как Нацбанка, и для граждан. Так что - в тенге нужно верить", — рекомендовал он.

На вопрос о том, в какой валюте все же выгоднее хранить деньги, Сулейменов коротко ответил: "Поступайте в соответствии со своими потребностями. То есть, если вы собираетесь за рубеж, например, в США, учиться или в отпуск, — покупайте доллары. Если хотите приумножить деньги, находясь в Казахстане, лучше класть на тенговый депозит".

Ранее мы рассказывали, в каких банках предпочитают хранить деньги казахстанцы.

Сегодня стало известно, что Национальный банк Казахстана озвучил очередное решение по базовой ставке – она была снижена с 14,75% до 14,50%. Мы также рассказывали, что будет с тенге и депозитами казахстанцев в связи со снижением базовой ставки.

Позже в Нацбанке объяснили, почему снизили базовую ставку. Также глава НБ Тимур Сулейменов озвучил прогнозы по инфляции в Казахстане.

Помимо этого, Сулейменов высказался о МЗП в 85 тысяч тенге в Казахстане и заявил о необходимости поэтапного повышения.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2110260-pokupat-dollar-ili-hranit-sredstva-v-tenge-glava-nacbanka-dal-sovet-kazahstancam/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.