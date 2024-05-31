Покупать доллар или хранить средства в тенге: глава Нацбанка дал совет казахстанцам

Глава Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге рассказал, в какой валюте лучше хранить деньги в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Тимур Сулейменов отметил, что сейчас среди казахстанцев растет интерес к тенге.

"По факту скажу — спрос физических лиц на доллары снизился, это прямо видно. Потому что депозиты в тенге у нас растут, а депозиты в долларах снижаются, и покупка населением долларов снижается.

Это говорит о том, что тенге доверяют, что тенге стал средством сбережения. А раньше все бежали: только получили зарплату — покупали доллары, потому что ожидали, что тенге снизится", — заявил он.

По оценке главы Нацбанка, такой результат – это итог хорошей работы всех его предшественников и госорганов.

"В тенге стали верить. Верить в то, что тенге может стать средством сбережения, что положив на тенговый депозит, ты получишь нормальную прибыль. И это очень хорошо. Это хорошо и для нас, как Нацбанка, и для граждан. Так что - в тенге нужно верить", — рекомендовал он.

На вопрос о том, в какой валюте все же выгоднее хранить деньги, Сулейменов коротко ответил: "Поступайте в соответствии со своими потребностями. То есть, если вы собираетесь за рубеж, например, в США, учиться или в отпуск, — покупайте доллары. Если хотите приумножить деньги, находясь в Казахстане, лучше класть на тенговый депозит".

Ранее мы рассказывали, в каких банках предпочитают хранить деньги казахстанцы.

Сегодня стало известно, что Национальный банк Казахстана озвучил очередное решение по базовой ставке – она была снижена с 14,75% до 14,50%. Мы также рассказывали, что будет с тенге и депозитами казахстанцев в связи со снижением базовой ставки.

Позже в Нацбанке объяснили, почему снизили базовую ставку. Также глава НБ Тимур Сулейменов озвучил прогнозы по инфляции в Казахстане.

Помимо этого, Сулейменов высказался о МЗП в 85 тысяч тенге в Казахстане и заявил о необходимости поэтапного повышения.