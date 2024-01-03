В каких банках предпочитают хранить деньги казахстанцы

Банки второго уровня предлагают различные условия для своих вкладчиков, чтобы привлечь их сбережения. При этом отечественные БВУ оказались успешнее иностранных. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

Банк может хранить деньги вкладчиков, чтобы использовать их для получения прибыли. При этом и сами физлица получают вознаграждение по депозитам.

Поэтому данная услуга является не только популярным способом хранения денег среди населения, но также играет важную роль для самих банков второго уровня (БВУ).

Как сообщает Национальный банк РК, лидирующие финансовые организации имеют большой отрыв по объемам собранных денег (депозиты и текущие счета) от остальных БВУ.

Лидеры по вкладам

По объему депозитов физических лиц (резиденты и нерезиденты) в Казахстане первые места на 1 декабря 2023 года занимали:

АО "Народный банк Казахстана" – всего вкладчики хранят здесь почти 5,254 трлн тенге , включая 1,9 трлн тенге в виде иностранной валюты, что равно 27,9% от общих вкладов физлиц;

, включая в виде иностранной валюты, что равно 27,9% от общих вкладов физлиц; АО "Kaspi Bank" – доля на рынке достигает 24,7% ( 4,66 трлн тенге , включая 430,9 млрд тенге в иностранной валюте);

, включая в иностранной валюте); АО "Банк ЦентрКредит" – 2 трлн тенге (828,4 млрд тенге в иностранной валюте), что равно 10,7% от общей доли рынка.

График доходности вложений. Иллюстративное фото: freepik.com

Отдельно стоит отметить АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк", в котором хранится почти 2,3 трлн тенге и только в национальной валюте (12,2%). При этом этот БВУ отличается особенностью своей работы: он почти полностью занимает рынок жилищных сбережений.

Другим банком, который смог преодолеть отметку в 1 трлн тенге по вкладам (445,1 млрд тенге в иностранной валюте) стал АО "Евразийский Банк". Но его доля на рынке достигает всего 5,3%.

Остальные БВУ занимают менее 5% доли рынка каждый.

Банки с наименьшими объемами

Аутсайдерами среди БВУ по вкладам физлиц с долей рынка в практически 0% оказались именно иностранные банки. При этом почти все они имеют общую особенность – высокая доля вкладов в иностранной валюте.

В то же время их кажущаяся непопулярность у населения связана с тем, что данные финансовые организации делают основной упор на сектор корпоративных услуг.

Так, позиции наименее популярных БВУ оказались следующими:

АО "Шинхан Банк Казахстан" – физлица хранят здесь 7,6 млрд тенге , при этом из них 6,456 млрд тенге сбережения в иностранной валюте;

, при этом из них сбережения в иностранной валюте; АО "Ситибанк Казахстан" – всего 3 млн тенге , при этом именно в виде вкладов до востребования и текущих счетов;

, при этом именно в виде вкладов до востребования и текущих счетов; АО "Торгово-промышленный Банк Китая в г.Алматы" – 8,83 млрд тенге (почти 8,3 млрд тенге в иностранной валюте);

(почти в иностранной валюте); АО ДБ "Банк Китая в Казахстане" – почти 3,55 млрд тенге, но в иностранной валюте лишь 773 млн тенге.

Таким образом, всего три банка из 19 организаций, входящих в систему коллективного страхования депозитов, занимают наибольшую часть рынка вкладов физических лиц.

Напомним, что в Казахстане начнут по-новому регулировать ставки по депозитам.