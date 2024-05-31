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В Нацбанке объяснили, почему снизили базовую ставку

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На документе лежат деревянные знаки процента, карандаши, калькулятор и очки
Зники процентов на документе: Freepik/Freepik

На брифинге в Нацбанке председатель НБ Тимур Сулейменов разъяснил решение о снижении базовой ставки в Казахстане – сейчас она составляет 14,50%, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным председателя Нацбанка, факторов для принятия такого решения несколько.

Динамика инфляции и инфляционных ожиданий

По информации Тимура Сулейменова, замедление инфляции происходит в условиях ослабления глобального инфляционного давления, снижения цен производителей продуктов питания, а также умеренно жесткой денежно-кредитной политики.

В апреле годовой расцен сложился на уровне 8,7%, а инфляция продовольственных товаров заметно снизилась и составила 6,3%. Рост цен на непродовольственные товары также замедляется – 7,6%. При этом инфляция платных услуг ускорилась до 13,5% в результате повышения регулируемых тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Месячная инфляция в апреле составила 0,6%, что соответствует средне-исторической динамике.

"В условиях низкого роста цен на продовольственные товары показатели базовой и сезонно очищенной инфляции снижаются второй месяц подряд. Для нас крайне важно закрепить данный тренд", - сообщил спикер.

Инфляционные ожидания в апреле при этом выросли – причинами респонденты называют изменение цен на продукты на фоне паводков и реформы цен на ЖКХ. Предприятия при этом ожидают замедление роста цен на продукцию, сырье и материалы.

Тенденции во внутренней экономике

"Экономика Казахстана, согласно краткосрочному индексу экономической активности, за январь-апрель выросла на 3,9%, рост деловой активности поддерживается как внутренним, так и внешним спросом. Основные отрасли экономики растут устойчивыми темпами, наибольшие темпы демонстрируют сферы строительства, информации и связи, транспорта", - сообщил Сулейменов.

По данным НБ, внутренний спрос остается устойчивым – его поддерживает умеренный рост зарплат, расширение инвестиций в несырьевом секторе экономики и повышение бюджетных расходов.

Также сохраняются высокие объемы выдачи потребительских кредитов – это говорит о том, что объемы потребления все еще превышает темпы роста реальных доходов. Инвестактивность в несырьевом секторе, по данным Нацбанка, также растет.

Внешнеэкономическая конъюнктура

"Инфляционный фон во внешнем секторе оценивается как нейтральный. Это обусловлено сдерживающей денежно-кредитной политикой и позитивной динамикой цен на продовольствие в целом по миру", - сообщил председатель Нацбанка.

Сулейменов добавил, что в марте и апреле мировые цены на все виды продовольствия, за исключением растительных масел, в годовом выражении снизились.

Центральные банки развитых стран сохраняют процентные ставки на высоких уровнях - это необходимо для более устойчивого замедления инфляции и достижения целевых ориентиров.

Рынок нефти демонстрирует признаки стабилизации, закрепившись на отметке около 82 долларов.

"Поддержку ценам оказывает продление сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ до конца второго квартала, стабильный рост добычи в США, а также продолжающие военные действия на Ближнем Востоке.

С учетом этого, в базовом сценарии цена на нефть марки Brent установлена на уровне 85 долларов на 2024 год с дальнейшим снижением до 80 и 77 долларов в 2025-2026-х годах", - добавил Тимур Сулейменов.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Казахстана озвучил очередное решение по базовой ставке – она была снижена с 14,75% до 14,50%. Мы также рассказывали, что будет с тенге и депозитами казахстанцев в связи со снижением базовой ставки.

Между тем в апреле Нацбанк принимал решение сохранить базовую ставку на уровне 14,75%. До этого уровня она была снижена в феврале 2024 года.

Что такое базовая ставка?

Базовая ставка – это основной инструмент денежно-кредитной политики НБ.

Устанавливая уровень базовой ставки, Национальный банк определяет целевое значение межбанковской краткосрочной ставки для достижения цели по обеспечению стабильности цен в среднесрочном периоде.

Изменение базовой ставки влияет на уровень инфляции через процентные ставки денежного рынка и обменный курс. Например, повышение базовой ставки ведет к росту процентных ставок денежного рынка, затем к удорожанию средств на финансовом рынке, что, в свою очередь, воздействует на решения населения и предприятий касательно потребления и сбережения.

Снижение потребления и повышение сбережений оказывают понижающее воздействие на инфляцию. Кроме того, повышение базовой ставки способствует укреплению курса национальной валюты, что, в свою очередь, имеет понижательное влияние на инфляцию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2110134-v-nacbanke-obyasnili-pochemu-snizili-bazovuyu-stavku/

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