Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Конечно, не хватает": глава Нацбанка высказался о МЗП в 85 тысяч тенге в Казахстане

Опубликовано:

Тимур Сулейменов
Тимур Сулейменов. Фото: ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

На брифинге главу Нацбанка Тимура Сулейменова попросили оценить справедливость получения казахстанцами зарплаты в 85 тыс.тенге, что соответствует показателю МЗП, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос о справедливости главе Национального банка журналисты задали в контексте комментария министра труда и соцзащиты Светланы Жакуповой, которая заявила, что 85 тысяч – это минимальный стандарт оплаты труда в Казахстане, при котором человек не имеет навыков и делает какую-то физическую работу.

"Я не читал ее интервью или реплику. МЗП — это же не просто зарплата, которую по факту платят. Это больше экономический показатель, который используют, чтобы дальше от него отталкиваться, то есть, по закону действительно так — меньше 85 тысяч тенге платить нельзя. Это по закону.

Что касается справедливости, хватает 85 тысяч или не хватает – конечно, не хватает. МЗП в Казахстане повышается: еще 5-6 лет назад она была вообще 28 500 тенге, потом она постепенно повышалась.

Поэтому МЗП растет, и ей нужно дальше расти, мы должны наращивать ее. Но надо смотреть, чтобы с ростом зарплаты росла и производительность труда. Иначе теряется конкурентоспособность — значит, наши рынки и товары не конкурентоспособны.

Я могу платить своим сотрудникам высокую зарплату — отсюда у меня сложится высокая стоимость, и я не смогу конкурировать. Поэтому это тонкий момент. Но в целом я - за поэтапное повышение МЗП", — заявил Тимур Сулейменов.

Напомним, с 1 января 2024 года минимальная заработная плата (МЗП) в Казахстане составляет 85 000 тенге. Ее рост по сравнению с показателем прошлого года равен 21,4%.

Между тем эксперты еще в прошлом году начали работу по созданию методики определения МЗП, которая отвечала бы условиям рынка труда в стране. Тогда же сообщалось, что "минималка", скорее всего, будет определяться исходя из медианной заработной платы и производительности труда.

Уже в марте было принято постановление "Об утверждении методики определения минимального размера месячной заработной платы".

При этом медианная заработная плата – это сумма, которую получает средний из ряда работников, выстроенных по уровню зарплат. То есть одна половина работников страны зарабатывает меньше него, а другая – больше.

А производительность труда – это показатель эффективности производства, характеризующий выпуск продукции в расчете на единицу используемых ресурсов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2110242-konechno-ne-hvataet-glava-nacbanka-vyskazalsya-o-mzp-v-85-tysyach-tenge-v-kazahstane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.