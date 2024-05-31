"Конечно, не хватает": глава Нацбанка высказался о МЗП в 85 тысяч тенге в Казахстане

На брифинге главу Нацбанка Тимура Сулейменова попросили оценить справедливость получения казахстанцами зарплаты в 85 тыс.тенге, что соответствует показателю МЗП, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос о справедливости главе Национального банка журналисты задали в контексте комментария министра труда и соцзащиты Светланы Жакуповой, которая заявила, что 85 тысяч – это минимальный стандарт оплаты труда в Казахстане, при котором человек не имеет навыков и делает какую-то физическую работу.

"Я не читал ее интервью или реплику. МЗП — это же не просто зарплата, которую по факту платят. Это больше экономический показатель, который используют, чтобы дальше от него отталкиваться, то есть, по закону действительно так — меньше 85 тысяч тенге платить нельзя. Это по закону.

Что касается справедливости, хватает 85 тысяч или не хватает – конечно, не хватает. МЗП в Казахстане повышается: еще 5-6 лет назад она была вообще 28 500 тенге, потом она постепенно повышалась.

Поэтому МЗП растет, и ей нужно дальше расти, мы должны наращивать ее. Но надо смотреть, чтобы с ростом зарплаты росла и производительность труда. Иначе теряется конкурентоспособность — значит, наши рынки и товары не конкурентоспособны.

Я могу платить своим сотрудникам высокую зарплату — отсюда у меня сложится высокая стоимость, и я не смогу конкурировать. Поэтому это тонкий момент. Но в целом я - за поэтапное повышение МЗП", — заявил Тимур Сулейменов.

Напомним, с 1 января 2024 года минимальная заработная плата (МЗП) в Казахстане составляет 85 000 тенге. Ее рост по сравнению с показателем прошлого года равен 21,4%.

Между тем эксперты еще в прошлом году начали работу по созданию методики определения МЗП, которая отвечала бы условиям рынка труда в стране. Тогда же сообщалось, что "минималка", скорее всего, будет определяться исходя из медианной заработной платы и производительности труда.

Уже в марте было принято постановление "Об утверждении методики определения минимального размера месячной заработной платы".

При этом медианная заработная плата – это сумма, которую получает средний из ряда работников, выстроенных по уровню зарплат. То есть одна половина работников страны зарабатывает меньше него, а другая – больше.

А производительность труда – это показатель эффективности производства, характеризующий выпуск продукции в расчете на единицу используемых ресурсов.