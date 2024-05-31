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В каком году в Казахстане ожидать снижения инфляции спрогнозировал глава Нацбанка

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Тимур Сулейменов
Тимур Сулейменов. Фото: ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов на брифинге озвучил прогнозы по инфляции в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ. Он оставлен без изменения - это коридор 7,5 - 9,5%.

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов сообщил, что прогноз по инфляции на текущий год оставлен без изменения - это коридор 7,5 - 9,5%.

"Прогноз на 2025 год сохранен на уровне 5,5- 7,5%. Мы ожидаем, что в 2026 году по мере снижения фискального стимулирования и полного проявления умеренно-жестких денежно-кредитных условий инфляция замедлится до 5-6%.

При этом мы ожидаем, что базовая инфляция будет складываться ниже уровня общей инфляции и что сформируется на уровне 5% в 2025 - 2026 годах", - добавил он.

Снижению инфляции, по словам главы Нацбанка, будут способствовать умеренно-жесткий характер денежно-кредитных условий, дальнейшее улучшение ситуации с ростом цен во внешней среде и ожидаемая бюджетная консолидация.

"К основным рискам нашего прогноза можно отнести не до конца имеющуюся определенность в бюджетной политике, продолжение реформ в регулируемом секторе, возрастание давления со стороны внутреннего спроса, не заякоренные инфляционные ожидания населения и определенную геополитическую напряженность", - резюмировал глава Нацбанка.

Также сегодня Тимур Сулейменов разъяснил решение о снижении базовой ставки в Казахстане – сейчас она составляет 14,50%. Ранее Национальный банк Казахстана озвучил очередное решение по базовой ставке – она была снижена с 14,75% до 14,50%.

Сообщалось, что снижение базовой ставки может напрямую "ударить" по интересам казахстанцев, которые хранят деньги депозитах. Дело в том, что банки второго уровня зачастую ориентируются на базовую ставку при определении ставок вознаграждения по своим вкладам в тенге. Уже сейчас многие депозитные продукты становятся менее привлекательными. После снижения базовой ставки процесс может заметно ускориться. Соответственно, тенговые вклады станут для населения не такими выгодными, как раньше, и может начаться отток средств или перевод накоплений в иностранную валюту.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2110137-v-kakom-godu-v-kazahstane-ozhidat-snizheniya-inflyacii-sprognoziroval-glava-nacbanka/

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