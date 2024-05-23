Размер максимального потребительского кредита установят в Казахстане

Зампред АРРФР Олжас Кизатов сегодня в кулуарах сената заявил, что для казахстанцев установят порог, выше которого нельзя будет взять потребительский кредит, передает корреспондент NUR.KZ.

Такая норма предлагается законом по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, регулирования финансового рынка и совершенствования исполнительного производства. Сегодня сенат вернул законопроект в мажилис со своими поправками.

В заключении профильного комитета сената сказано, что предлагается законодательное внедрение понятия "потребительского кредита", размер которого будет определяться нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Однако зампред АРРФР не стал называть конкретную сумму максимального потребительского кредита.

"Я не хотел бы озвучивать ту сумму, которая не будет финализировать, чтобы не вводить в заблуждение. Подождите еще чуть времени, и мы уже официально и по размеру годовой эффективной ставки, и по размеру максимальных потребительских займов доведем до СМИ. То есть общий порог по потребительским займам будет для всех", – заявил он.

Напомним, сегодня депутаты сената предложили не выдавать кредиты на сумму свыше 1000 МРП (около 3,7 млн тенге) без согласия супруга. Как объяснил Олжас Кизатов, этой суммы должно быть достаточно, чтобы покрыть срочные расходы, в том числе связанные с медобеспечением.

Кроме того, замглавы АРРФР сообщал, что на апрель 2024 года сумма просроченных задолженностей казахстанцев по кредитам составила 1,6 трлн тенге.

Отметим, в январе этого года президент Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan заявил, что у него вызывает тревогу закредитованность казахстанцев.

При этом в конце сентября прошлого года вопрос о закредитованности казахстанцев поднял на заседании мажилиса депутат Берик Бейсенгалиев. Он высказал мнение, что граждане вынуждены закрывать одни кредиты другими.

В прошлом году эксперты сообщали, что более 1,5 миллиона казахстанцев стали заемщиками МФО, и многие не могут выплатить задолженность.

"Общая задолженность населения перед микрофинансовыми организациями с учетом списанных контрактов на 1 сентября составила порядка 1,1 триллиона тенге", – говорил генеральный директор Первого кредитного бюро Руслан Омаров.

При этом ранее предлагалось запретить выдавать кредиты гражданам до 21 года, не имеющим официальных доходов.