Продолжают ли в Казахстане пользоваться наличкой, рассказали в Нацбанке

Глава Нацбанка рассказал, отказались ли казахстанцы от налички. В январе на фоне контроля мобильных переводов в стране наблюдался спрос на наличные деньги, передает корреспондент NUR.KZ.

Тимур Сулейменов признал, что в момент, когда фискализация мобильных переводов стала реальностью, в Казахстане наблюдался рост спроса на наличность.

"Нам пришлось по нескольким городам и по нескольким точкам снабдить дополнительной наличностью некоторые банки.

Но с того момента ситуация упростилась, Минфин и МНЭ дали разъяснение. В целом, мне кажется, дело не столько в разъяснении, сколько в том, что переводы привычны для казахстанцев, поэтому сейчас проблем с наличкой нет", - заявил он.

Напомним, вчера стало известно, что депутаты мажилиса предложили правительству повысить сумму мобильных переводов, подлежащих проверке. Они считают, что текущие пороги бьют по карману предпринимателей.

Мобильные переводы в Казахстане

С 1 января 2024 года в Казахстане начали проверять мобильные денежные переводы. Однако отмечалось, что переживать рядовым гражданам не стоит: такие проверки касаются только тех, кто пользуются переводами для сокрытия доходов от своей предпринимательской деятельности.

При этом некоторые недобросовестные продавцы на этом фоне стали отказываться принимать безналичные платежи, требуя оплату за товар или услугу наличными деньгами. Как сообщили в Комитете государственных доходов, такие действия незаконны. Что в таком случае делать гражданам, мы писали тут.

Также в начале января вице-министр финансов Ержан Биржанов объяснил, что родственникам не будут ограничивать суммы, которые можно отправлять друг другу мобильным переводом.

А в конце января у него спросили, будет ли проверяться новая "схема" оплаты, когда вместо мобильного перевода просят пополнить баланс.

В феврале глава МНЭ ответил на вопрос о пересмотре условий налогообложения мобильных переводов в стране.

19 марта глава Минфина Мади Такиев заявил, что казахстанцы вновь переходят с наличности на мобильные переводы.