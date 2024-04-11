Контроль за мобильными переводами предложили ослабить в Казахстане

Повысить сумму мобильных переводов, подлежащих проверке, предложили казахстанские депутаты. Они считают, что текущие пороги бьют по карману предпринимателей. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

С 2024 года в Казахстане начали проверять мобильные переводы некоторых категорий граждан при наличии признаков предпринимательской деятельности. Если гражданин получает в течение каждого из трех последовательных месяцев по 100 и более переводов от разных людей, то он может подвергнуться проверке.

При этом на текущий момент в правительстве обсуждается возможность добавить требование еще и по общей сумме переводов – проверять планируют только тех предпринимателей, которые в течение трех последовательных месяцев получили по 100 и более переводов от разных отправителей на общую сумму, превышающую размер трех минимальных заработных плат (МЗП), то есть 255 тыс. тенге в 2024 году.

Между тем депутаты демократической партии "Ак жол" предложили увеличить этот порог, который по их мнению является недостаточным. Соответствующее предложение они высказали в своем запросе министру национальной экономики Нурлану Байбазарову.

"Сумму платежей нельзя считать чистой прибылью предпринимателя. На практике рентабельность малого бизнеса составляет 15-20%, и с оборота в 255 тыс. тенге его прибыль составит не более 50 тыс. тенге. А такая сумма не подпадает под налогообложение и в 7 раз меньше средней зарплаты, которая официально по данным составляет 380 тыс. тенге", – объясняют депутаты.

Чтобы проверки были справедливы, авторы предлагают внести сразу несколько изменений:

введение минимальной суммы перевода , которая будет учитываться в качестве критерия для проверки – в районе 3-5 тыс. тенге. Похожее правило, как отмечают депутаты, действует в России;

, которая будет учитываться в качестве критерия для проверки – в районе Похожее правило, как отмечают депутаты, действует в России; а общая сумма переводов, подлежащих проверке, должна быть минимум 1,5 млн тенге – именно с такого оборота, по мнению депутатов, предприниматель получит доход в 3 МЗП (255 тыс. тенге).

При этом, чтобы не задавить малый и средний бизнес постоянными проверками, депутаты предложили ввести автоматическое взимание розничного налога с мобильных платежей, подпадающих под мониторинг.

Впрочем, с такими предложениями не согласился сам министр национальной экономики. По мнению Нурлана Байбазарова, для малого бизнеса в Казахстане существуют различные льготные налоговые режимы с разной ставкой: от 1% до 4%.

Также министр напомнил, что главная цель проверок – вывести из тени незарегистрированных предпринимателей, которые получают оплату на банковские счета, не предназначенные для ведения бизнеса.

Кроме того, чиновник отметил, что в настоящий момент в Казахстане рассматривают возможность изменить критерии, по которым определяются лица, имеющие право не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.