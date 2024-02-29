"Тариф уйдет в космос": как автомойки будут стимулировать пользоваться технической водой

Вице-министр нацэкономики Тимур Жаксылыков сегодня в кулуарах сената рассказал, как власти собираются стимулировать автомойки перестать использовать питьевую воду, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, верят ли в министерстве экономики в реальность того, что автомойки перестанут использовать питьевую воду.

"Все решает тариф, все решают деньги. Как только мы поставим (соответствующий тариф – прим. ред.), если у него (владельца автомойки – прим. ред.) затраты будут превышать, допустим, 20 кубов, и тариф после этих 20 кубов для автомойки уйдет в космос, я уверяю вас, на следующий день все перестанут мыть питьевой водой", – заявил в ответ Тимур Жаксылыков.

При этом, по его словам, в МНЭ не опасаются, что автомойки по стране будут закрываться.

"Нет, не ожидаем. Мы ожидаем, что они перейдут на мытье технической водой. Для этого необходимо будет создать условия. Для технической воды тариф будет соответствующий, поэтому, я думаю, что выиграют потребители, потому что питьевой воды станет больше, она не будет растрачиваться, а услуги автомоек будут также качественными", – отметил вице-министр.

Напомним, еще в конце января сообщалось, что автомойкам в Казахстане могут поднять тарифы на воду. Тогда глава Министерства водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов сообщал, что от всего объема водных ресурсов на питьевые нужды Казахстан использует всего лишь 1,3%, или порядка 1,3 кубокилометра воды.

Вчера же депутат мажилиса предложил ограничивать использование питьевой воды автомойками.

Корреспондент NUR.KZ узнавал у руководства автомоек, как отразится нововведение на потребителях.

К такому нововведению директор одной из автомоек Алматы относится негативно. Женщина отмечает, что около пяти лет назад на автомойке установили специальное оборудование для очистки. Но качество воды при повторном использовании не устраивает ее, и, что важнее, – клиентов.

Тем не менее нашлись и те, кто приветствует нововведение.

Также в ноябре стало известно, что новый тариф на поливную воду планируют ввести в 2024 году в Казахстане.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев говорил об изменении тарифов, отметив, что в городе "бесконечно дешевая вода". А депутаты предлагали повысить тариф на воду, сказав, что "чистить зубы ведром воды" – не нормально.

Кроме того, министр Нуржигитов призывал использовать очищенную вторично воду и в банях.