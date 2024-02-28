Услуги автомойки могут подорожать для казахстанцев

Сегодня депутат мажилиса предложил ограничивать использование питьевой воды автомойками. А поправки в Водный кодекс предлагают повторно использовать воду, передает NUR.KZ.

Ранее глава Министерства водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов сообщил, что от всего объема водных ресурсов на питьевые нужды Казахстан использует всего лишь 1,3%, или порядка 1,3 кубокилометра воды.

"Из них, когда анализ делали, выяснили, что порядка 200 млн кубов как раз используют СТО на мойку машин. Теперь как эту проблему решить? Мы сейчас в Водном кодексе хотим предусмотреть норму, какой-то временной промежуток предоставим, но пока не определили, еще обсуждаем, чтобы предприниматели, которые на СТО используют питьевую воду, в течение этого определенного промежутка времени поставили оборудование по очистке той воды, которую они используют для мытья автомобилей. То есть получается оборотное использование воды", – сказал министр.

Корреспондент NUR.KZ решил узнать у руководства автомоек, как отразится нововведение на потребителях.

К такому нововведению директор одной из автомоек Алматы Акмарал относится негативно. Женщина отмечает, что около пяти лет назад на автомойке установили специальное оборудование для очистки.

Но качество воды при повторном использовании не устраивает Акмарал, и, что важнее, - клиентов. В день автомойка обслуживает около 50 автомобилей, отмечает Акмарал.

"Качество оставляет желать лучшего. Вода очень жесткая, присутствует болотный запах. Клиенты жалуются, что в салоне остается неприятный запах. Иногда приходится отключать сооружение, потому что таблетки заканчиваются, а вода становится очень вонючей.

Нужно вставлять специальные таблетки, чтобы воды была очищенной. Лучше по показаниям оплачивать нормальную чистую воду. Конечно, хочется, чтобы экономия воды была, но такое качество воды нас совсем не устраивает", - рассказывает Акмарал.

К тому же экономия оказалась сомнительной, говорит Акмарал. Очистное сооружение обошлось в семь миллионов тенге.

"Оно себя совсем еще не окупило. Я уверена, что не каждая автомойка сможет позволить себе такое сооружение. Конечно, это отразится на цене для клиентов. Если вложат такие баснословные суммы, то они вынуждены будут поднять цены на услуги", - говорит Акмарал.

Скептически настроен к нововведению и владелец автомойки Алихан. Он специальное оборудование еще не приобрел. Мужчина сомневается в его эффективности.

"Вода после мойки машины очень грязная. Не знаю, какие есть предложения по оборудованию, но думаю, что они недешевые. Скорее всего, владельцы автомоек будут покупать самые дешевые из имеющихся. А значит, и эффективность очистки у них будет низкая. Скорее всего, вода будет ощутимо хуже. Но, может, со временем клиенты привыкнут", - считает Алихан.

А вот бизнесмен Бауыржан инициативу по очистке воды приветствует. Свою автомойку он открыл год назад.

"Вода не должна использоваться бесполезно. Хорошо же, если ее можно будет использовать повторно. Я поддерживаю эту идею и считаю ее правильной. Я думаю, что поставлю специальное оборудование для этого.

Я и раньше об этом задумывался уже. Но сам я, если честно, еще не узнавал, что представляет это сооружение и какая цена", - делится мнением Бауржан.

Напомним, ранее сообщалось, что ведомство планирует пересмотреть тарифы. А депутаты предложили повысить тариф на воду, сказав, что "чистить зубы ведром воды" - не нормально.

Также в ноябре прошлого года стало известно, что новый тариф на поливную воду планируют ввести в 2024 году в Казахстане.