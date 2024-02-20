На критику о размере выплат детям из Нацфонда ответила Дуйсенова

Сегодня вице-премьер Тамара Дуйсенова в кулуарах сената объяснила сумму выплат в рамках проекта "Нацфонд – детям", передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметили журналисты, ожидалось, что детям начислят 150 долларов, а в итоге сумма поступлений составила 100 долларов.

В ответ Тамара Дуйсенова сообщила, что расчет делало Министерство финансов в мае прошлого года и это была примерная сумма.

"Мы говорили, что 50% от инвестиционного дохода. Во-первых, это объем дохода, во-вторых численность детей. Нужно сказать, Аллаға шүкір (Слава Богу – прим. ред.), рождаемость детей увеличивается", – добавила она.

По ее словам, до 18 лет будет обеспечена доходность. Плюс каждый год будет предоставляться соответствующая выплата.

"Мы ожидаем, что если Нацбанк будет управлять Нацфондом, то соответствующий уровень накопления будет", – заверила она.

Прокомментировала она и вопрос о том, будет ли сумма уменьшаться с ростом числа детей в стране.

"А что вы предлагаете? Хотите, чтобы мы Нацфонд распределили и сидели? Нет, вопрос заключался в том, чтобы мы могли распределить богатство между всеми гражданами страны. Первое мы начали предоставлять детям", – резюмировала Тамара Дуйсенова.

Программа "Нацфонд – детям"

В сентябре 2022 года глава государства в своем послании народу Казахстана выступил с инициативой отчислять детям половину инвестиционных доходов Национального фонда.

Позже выяснилось, как будут работать счета для казахстанских детей и куда будут начисляться деньги из Нацфонда. Специальные счета в иностранной валюте будут автоматически открыты на имена всех детей, не достигших 18 лет на начало проекта (2024 год). А получить эти деньги они смогут уже по достижении совершеннолетия.

Подчеркивалось, что средства из Нацфонда будут защищены от инфляции, а родители не смогут воспользоваться этими деньгами.

Также был определен оператор счетов, на которые будут перечисляться деньги в рамках программы "Нацфонд – детям" – Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

Между тем весной прошлого года депутат мажилиса Берик Бейсенгалиев докладывал, что в 2024 году дети получат из Нацфонда по новой программе по 160-170 долларов. Подчеркивалось, что чем младше ребенок сейчас, тем больше будет накапливаться средств до его совершеннолетия.

В конце января текущего года казахстанским детям поступили средства в рамках проекта "Нацфонд – детям" в размере 100,52 долларов.

А в начале февраля вице-министр финансов Даурен Темирбеков рассказал о том, почему в рамках проекта "Нацфонд – детям" начислили меньше, чем озвучивалось ранее.