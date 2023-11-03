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Повысят ли тарифы на электроэнергию в Казахстане, ответил Саткалиев

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Женщина заполняет квитанцию
Квитанция. Иллюстративное фото: Getty Images/ boonchai wedmakawand

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев во время пресс-брифинга в Алматы рассказал о том, возможно ли поднятие тарифов на электроэнергию в случае модернизации инфраструктуры, передает NUR.KZ.

"Энергетическая инфраструктура в среднем находится в состоянии 65% износа, причиной являлась хроническая недофинансированность и низкий уровень тарифов. И мы понимаем, что низкий уровень тарифов способствовал поддержанию уровня стабильности, в том числе, социальной, но теперь пришло время принятия экстренных мер для восстановления данной энергетической инфраструктуры", - сообщил министр.

Он отметил, что для финансирования модернизации предусмотрено несколько источников, один из которых - тарифы.

"Соответствующие компании должны разработать программы модернизации, реабилитации основной инфраструктуры, которые утверждаются по принципам "тариф взамен на инвестиции".

Идет работа совместно с Министерствами индустрии и экономики и мы для себя ставим задачи, в первую очередь, на проведение срочных работ. Также финансирование возможно из местного и республиканского бюджетв. Разработаны алгоритмы, которые уже эффективно сработали. Мы ликвидацию аварий на крупных энергетических объектах и теплосетях провели именно за счет средств резервов.

Также есть программа модернизации за счет средств собственников и республиканского бюджета. Также по ликвидации аварий правительство серьезно поставило вопрос к участию собственников объектов в восстановительных работах. Всего 16,5 млрд тенге в текущем году было направлено собственникам станций", - сообщил Саткалиев.

Он также отметил, что делается акцент на недопущение резкого роста тарифов и нецелевое использование средств.

К тому же, говорит министр, в энергетике образовалась проблема, связанная с дефицитом кадров. Причиной является недостаточный уровень заработной платы. Планируется решить и этот вопрос, заключил он.

О том, как вырастут тарифы на электроэнергию и другие услуги ЖКХ, ранее рассказывала руководитель Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Алматы Асель Буденеева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2043981-povysyat-li-tarify-na-elektroenergiyu-v-kazahstane-otvetil-satkaliev/

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