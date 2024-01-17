"Облагаете налогом тех, кто еле сводит концы": оставить мобильные переводы в покое потребовал депутат

На заседании мажилиса депутат партии "Ак жол" заявил, что к ним обращаются предприниматели из-за введенного с 1 января фискального контроля мобильных переводов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Малый и микробизнес – это не олигархи, это обычные люди, которые продают товары в маленьких магазинчиках или оказывают мелкие услуги. Не они воруют деньги из бюджета и выводят в офшоры.

Если такой предприниматель даже уклонится от налога на 5 тысяч тенге, он эти деньги оставит в стране и, к примеру, купит сыну ботинки или немного расширит свой небольшой бизнес.

При объяснении налоговые органы делают упор, что контролю подлежат 100 мобильных переводов от разных лиц. Но при этом не определена их сумма, что позволит подвергать контролю любые, самые мелкие платежи по 100-200 тенге. Тогда вопрос к Налоговым органам, кого вы все-таки ищете – тайных олигархов и коррупционеров, или тех, кто просто выживает", – заявил депутат Аскар Садыков.

В своем депзапросе от партии "Ак жол" депутат попросил "оставить в покое" мобильные переводы и заявил, что от их контроля страдают таксисты, швеи, самозанятые и другие казахстанцы, доходы которых и так ниже средней зарплаты.

"Получается, вы хотите обложить налогами тех, кто еле сводят концы с концами. Но тогда им проще перестать работать и получать социальную помощь от государства.

По большому счету, введенный тотальный контроль за мобильными переводами никоим образом не затронет коррупционеров, а отразится на добросовестном малом предпринимательстве.

В связи с вышеизложенным Демократическая партия Казахстана "Ак жол" требует пересмотреть подходы к налогообложению мобильных переводов с учетом интересов и предпринимателей, и населения, и государства", – заявил депутат.

Напомним, на прошлой неделе вице-министр Ержан Биржанов объяснил, для чего вводится всеобщее декларирование в Казахстане. Он отметил, что основной целью является не преследование налогоплательщиков, а работа в едином правовом поле, чтобы налогоплательщики находились в равных условиях.

Биржанов также рассказал, есть ли ограничения по мобильным переводам между родственниками, и будут ли облагаться налогом благотворительные сборы через мобильные банковские переводы.

Также Комитет госдоходов РК представил ответы на популярные вопросы о мобильных переводах и отметил, что добросовестным предпринимателям беспокоиться не о чем.

Между тем атмосфера на рынках Алматы сейчас напряженная. Некоторые торговцы наотрез отказываются принимать оплату переводом, картой или с помощью QR-кода, требуя купюры.