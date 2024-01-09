Будут ли облагаться налогом благотворительные сборы через мобильные переводы, ответили в Минфине

Благотворительные сборы через мобильные банковские переводы не будут облагаться налогом. Об этом сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство РК.

"Если средства собираются, например, на лечение ребенка и у пользователя будет свыше 100 транзакций от разных людей, в таком случае нам придет соответствующая информация. Мы отправим уведомление этому человеку. При этом он может сказать, для чего собирал деньги и куда их направил, что предпринимательские цели не преследовал. В таком случае налоговых обязательств не будет", - объяснил Биржанов

Но при наличии предпринимательской направленности или рекламы, как подчеркнул вице-министр, будут возникать налоговые обязательства.

"А если на благотворительность, то никаких налоговых обязательств не будет. Когда перевод средств идет между родственниками, тоже ограничений не будет", - добавил он.

Напомним, вице-министр Ержан Биржанов, выступая сегодня на брифинге в кабмине, объяснил, для чего вводится всеобщее декларирование в Казахстане. Отмечено, что основной целью является не преследование налогоплательщиков, а работа в едином правовом поле, чтобы налогоплательщики находились в равных условиях.

Биржанов также объяснил, есть ли ограничения по мобильным переводам между родственниками.

Напомним, что в 2021 году в Казахстане официально началось внедрение системы всеобщего налогового декларирования. Сообщалось, что его будут проводить в несколько этапов:

первый этап (с 1 января 2021 года) – будет заключаться в обязательном декларировании государственных служащих, а также лиц, приравненных к госслужащим, и их супругов;

(с 1 января 2021 года) – будет заключаться в обязательном декларировании государственных служащих, а также лиц, приравненных к госслужащим, и их супругов; второй этап (с 1 января 2023 года) – работающие на государственных предприятиях (сферы медицины, образования, спорта и так далее) и их супруги;

(с 1 января 2023 года) – работающие на государственных предприятиях (сферы медицины, образования, спорта и так далее) и их супруги; третий этап (с 1 января 2024 года) – касается юридических лиц, ИП. То есть это руководители компаний и их учредители, индивидуальные предприниматели и их супруги;

(с 1 января 2024 года) – касается юридических лиц, ИП. То есть это руководители компаний и их учредители, индивидуальные предприниматели и их супруги; четвертый этап (с 1 января 2025 года) – остальное население страны.

В сентябре 2022 года было завершен первый этап.

С января 2023 года декларацию начали сдавать работники государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супруги.

Третий этап стартовал с начала этого года. Подробнее о том, кто вошел в систему декларирования на данном этапе и как это будет происходить, мы писали здесь.