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"Повальных проверок не будет": КГД сделал заявление по мобильным переводам

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Мобильные переводы
Перевод. Иллюстративное фото: d3sign/Getty Images

Комитет госдоходов РК представил ответы на популярные вопросы о мобильных переводах и отметил, что добросовестным предпринимателям беспокоиться не о чем, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Зачем нужна проверка мобильных переводов

Как сообщили в КГД, проверка мобильных переводов необходима для вывода из тени незаконной предпринимательской деятельности.

Отмечается, что казахстанцы оплачивают услуги или товары посредством мобильных переводов, которые производятся без применения контрольно-кассовых аппаратов, POS-терминалов и QR-кодов. Соответственно, не выдаются чеки и ущемляются права потребителей.

И в этом случае под критерии проверки подпадут только лица, получившие мобильные переводы от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех месяцев подряд. То есть, в случае наличия признаков предпринимателей деятельности.

Добросовестным предпринимателям беспокоиться не о чем

Проверке со стороны органов госдоходов подлежат только те, кто скрывает свои доходы или не зарегистрировались как ИП, а также получали на личные счета мобильные переводы от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех месяцев подряд.

"Добросовестные предприниматели, которые работают только по безналичному расчету, будут исключены из сферы контроля. Также для ведения и развития бизнеса созданы благоприятные условия. Упрощены порядки налоговых режимов – ставки налога составляют всего от 1% до 4% в зависимости от вида деятельности", – пояснили в КГД.

Справочно: для розничного налога расширен перечень видов деятельности с 190 до 364 видов, ставка ИПН снижена до 2% в Карагандинской и Кызылординской областях, 3% – для Астаны. Данным режимом могут воспользоваться розничные торговцы, предприниматели, оказывающие услуги, например, парикмахеры.

Также в комитете сообщили, что они ведут активную разъяснительную работу в СМИ и соцсетях.

Еще казахстанцы могут обратиться в:

  • call-центр 1414;
  • Telegram-чат;
  • консультативные центры при управлении государственных доходов.

В КГД добавили, что предпринимателям, которые готовы выйти из тени и перейти в правовое поле, будут предоставлены следующие госуслуги:

  • фискальное сопровождение с первых шагов регистрации предпринимательской деятельности;
  • сервисный подход – разработаны сервисы, уведомляющие о достижении порога по НДС, возможности уплаты налогов и социальных платежей с банковских приложений;
  • отсутствие налоговых проверок у малых предпринимателей, осуществляющих бизнес безналичными платежами.

Что делать, если продавец требует наличные?

Согласно нормам Закона РК "О платежах и платежных системах", предусмотрены различные способы оплаты – банковской картой, QR-платежом или наличными деньгами (статья 25).

В КГД пояснили, что отказ в принятии безналичных платежей является неправомерным и нарушает права потребителей.

За отказ предпринимателей в принятии платежей с использованием платежных карточек предусмотрена административная ответственность: на первый раз предупреждение, при повторном нарушении – штраф в размере 147 680 тенге (40 МРП) (статья 194 КоАП).

Напомним, вчера вице-министр Ержан Биржанов объяснил, для чего вводится всеобщее декларирование в Казахстане. Он отметил, что основной целью является не преследование налогоплательщиков, а работа в едином правовом поле, чтобы налогоплательщики находились в равных условиях.

Биржанов также рассказал, есть ли ограничения по мобильным переводам между родственниками, и будут ли облагаться налогом благотворительные сборы через мобильные банковские переводы.

Добавим, что в 2021 году в Казахстане официально началось внедрение системы всеобщего налогового декларирования. Сообщалось, что его будут проводить в несколько этапов:

  • первый этап (с 1 января 2021 года) – будет заключаться в обязательном декларировании государственных служащих, а также лиц, приравненных к госслужащим, и их супругов;
  • второй этап (с 1 января 2023 года) – работающие на государственных предприятиях (сферы медицины, образования, спорта и так далее) и их супруги;
  • третий этап (с 1 января 2024 года) – касается юридических лиц, ИП. То есть это руководители компаний и их учредители, индивидуальные предприниматели и их супруги;
  • четвертый этап (с 1 января 2025 года) – остальное население страны.

В сентябре 2022 года было завершен первый этап. С января 2023 года декларацию начали сдавать работники государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супруги. Третий этап стартовал с начала этого года. Подробнее о том, кто вошел в систему декларирования на данном этапе и как это будет происходить, мы писали здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2054772-povalnyh-proverok-ne-budet-kgd-obratilsya-k-kazahstantsam-iz-za-mobilnyh-perevodov/

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