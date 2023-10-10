Смогут ли казахстанцы узнать о том, деньги и имущество каких олигархов вернули в спецфонд

Депутат Бакытжан Базарбек сегодня в мажилисе поинтересовался деятельностью спецгосфонда, где будут аккумулировать незаконно выведенные активы, передает корреспондент NUR.KZ.

На презентации проекта нового Бюджетного кодекса Бакытжан Базарбек задал вопрос по так называемому спецгосфонду.

"В рамках Бюджетного кодекса вы выделяете отдельно спецгосфонд. У нас уже Нацфонд есть, теперь у нас будет спецгосфонд. В него будут поступать деньги от реализации незаконно выведенных активов. Недавно мы закон приняли.

Теперь вопрос – этот спецгосфонд будет открытым для общественности, для нас для всех? Или он будет скрытым, и мы не будем знать, чьи деньги, имущество (попадают в фонд – прим. ред.)? У каких олигархов изъяли, забрали? И мы не будем знать, кто расходует эти деньги?" – поинтересовался он.

В ответ вице-министр нацэкономики Азамат Амрин сообщил, что все будет открыто.

"Все будет открыто, информация будет прозрачная, отчетность по этим деньгам будет. В кодексе прописано, на рабочих группах нормы покажем.

Значит, почему создался фонд? Это требование времени – такие фонды создаются, это международная практика. Здесь целесообразность, она ясна. В принципе, это нормально. Мы просто в рамках нового Бюджетного кодекса консолидируем все потоки", – заверил он.

Возврат незаконно приобретенных активов в Казахстане

Напомним, 12 июля президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов", а также ряд сопутствующих законов.

По словам депутатов, принятие данных законов способствует восстановлению социальной справедливости в обществе, повышению благосостояния народа Казахстана путем возврата государству незаконно приобретенных и выведенных активов.

Еще в ноябре прошлого года президент заявлял, что в страну нужно вернуть все нелегально выведенные активы. В тот же день им был подписан указ о мерах по возврату в Казахстан незаконно выведенных активов.

Позже специалисты рассказывали о том, кто попадет под закон о возврате активов в Казахстане.

Также недавно стало известно, что планируется создать отдельную компанию для управления возвращенными активами.

А в середине сентября этого года Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями отечественного бизнеса объяснил, на что нацелен закон о возврате активов.

"Недавно был принят закон о возврате активов, который нацелен на консолидацию мер по возврату активов и, по сути, является актом общественного согласия. В конечном счете, это должно оздоровить нашу экономику и предотвратить социальное расслоение и разобщение.

Добросовестному бизнесу, иностранным и казахстанским инвесторам опасаться нечего. В своем послании я отмечал, что нам нужны кластеры высокого передела. Так называемые флагманы нашей экономики способны стать движущей силой индустриализации, потянуть за собой новую волну промышленного предпринимательства", – говорил тогда Токаев.