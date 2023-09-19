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"Не связанные вещи": глава МНЭ об отмене транспортного налога и повышении цен на бензин

Опубликовано:

Газовый насос
Автозаправка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сегодня глава Миннацэкономики Алибек Куантыров на пресс-конференции в правительстве объяснил, почему в Казахстане начали говорить об отмене транспортного налога, передает корреспондент NUR.KZ.

Алибек Куантыров заявил, что вопрос упразднения транспортного налог еще обсуждается.

"Это было предложение общественности – той категории владельцев, которые имеют транспортные средства, но им не пользуются. Им не хотелось бы платить, если они не часто выезжают, а платить только за бензин.

Что касается вопроса связи с повышением акцизов на бензин, на дизтопливо – это не взаимосвязанные вещи. Мы не планируем повышать акцизы, чтобы убить транспортный налог, или наоборот. Акциз так и так будет повышаться для того, чтобы выравнивать рынки на ГСМ с другими странами ЕАЭС", – заявил он.

Речь, по его словам, идет о приграничных регионах России, Кыргызстана, где стоимость бензина и других ГСМ на 40-50 процентов выше.

Таким образом, власти рассчитывают решить проблему вывоза дешевого казахстанского топлива из страны и, соответственно, его нехватки.

"Идет постепенное сближение гармонизации данных рынков, поэтому эти вопросы не взаимосвязаны", – подчеркнул министр.

Напомним, на прошлой неделе вице-министр экономики Азамат Амрин заявил, что в Казахстане могут отменить транспортный налог для некоторых авто, при этом повысив цену на бензин.

"Предполагается его упразднение (транспортного налога – прим. ред.) для авто до 3,5-4 литров. О чем речь? Мы порядка 80 млрд собираем транспортного налога, у нас порядка 5 млн тонн – потребление нефтепродуктов. Если просто поделить одно на другое, то получится, что, если мы перенесем транспортный налог в стоимость бензина, то бензин должен вырасти на 14 тенге, чтобы забирать этот налог через бензин", – говорил тогда он.

При этом в начале августа стало известно, что бензин марки АИ-95 будут завозить в Казахстан из России. Об этом говорил министр энергетики Алмасадам Саткалиев. Также он называл ориентировочные цены на топливо.

"По 92-му – 205 тенге, это уже за литр цена на ГСМ. Там изменений никаких не будет. Это мы будем держать на контроле, то есть в полном объеме будет обеспечено.

По 95-му: тот, который произведен в Казахстане, будет по цене продаваться 245-260 (тенге – прим. ред.) с учетом региона и плеча. С доставкой дизельного топлива тоже проблем не будет – 295 тенге.

По российскому импортируемому бензину: какая цена сложится на российском рынке – от этого они с учетом маржи операторов и будут выставлять стоимость", – говорил глава Минэнерго.

Кроме того, в конце марта сообщалось, что Министерство энергетики планирует установить предельные оптовые цены на бензин и дизтопливо в Казахстане.

С 12 апреля в стране вступил в силу приказ министра, которым предусматривалось повышение предельных цен на регулируемые государством нефтепродукты. Сделано это было в первую очередь для того, чтобы избежать дефицита топлива.

В правительстве тогда заявляли, что спекуляции с ГСМ недопустимы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2037203-ne-svyazannye-veschi-glava-mne-ob-otmene-transportnogo-naloga-i-povyshenii-tsen-na-benzin/

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