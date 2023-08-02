Бензин марки АИ-95 будут завозить в Казахстан из России, сообщил глава Минэнерго

Автомобильная заправка. Иллюстративное фото: PhotoAlto / James Hardy / Getty Images

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, что одну из марок бензина в Казахстан начнут завозить из России, а также указал ориентировочную стоимость топлива, передает телеканал "Алматы".

По словам Саткалиева, в запасах сейчас есть около 33 тысяч тонн, еще 80 тысяч тонн выработали Атырауский и Павлодарский нефтеперерабатывающие заводы.

Однако он добавил, что бензин марки АИ-95 будут завозить из России, чтобы покрыть потребность в регионах. Заниматься импортом российского бензина будет компания "Петросан".

Министр также назвал ориентировочные цены на топливо в Казахстане.

"По 92-му 205 тенге, это уже за литр цена на ГСМ. Там изменений никаких не будет. Это мы будем держать на контроле, то есть, в полном объеме будет обеспечено.

По 95-му: тот, который произведен в Казахстане, будет по цене продаваться 245-260 (тенге – прим. ред.) с учетом региона и плеча. В доставке дизельного топлива тоже проблем не будет – 295 тенге.

По российскому импортируемому бензину, какая цена сложится на российском рынке, от этого они с учетом маржи операторов и будут выставлять стоимость", – заявил Алмасадам Саткалиев.

Ранее сообщалось, что бензин и дизель в Казахстане подорожали сильнее, чем в других странах ЕАЭС.

Также мы рассказывали о том, в каких городах Казахстана самые дорогие бензин и дизельное топливо.

Отмечалось, что согласно казахстанскому законодательству, в стране регулируются розничные цены только на бензин марки Аи-80, Аи-92, Аи-93, летнее и межсезонное дизельное топливо. При этом стоимость остальных марок бензина регулирует рынок. Поэтому предельных цен, например, на Аи-95 или 98 быть не может.

Напомним, в конце марта стало известно, что Министерство энергетики планирует установить предельные оптовые цены на бензин и дизтопливо в Казахстане.

С 12 апреля в стране вступил в силу приказ министра, которым предусматривалось повышение предельных цен на регулируемые государством нефтепродукты. Сделано это было в первую очередь для того, чтобы избежать дефицита топлива.

При этом в правительстве тогда заявляли, что спекуляции с ГСМ недопустимы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2030920-skolko-budet-stoit-benzin-v-kazahstane-v-blizhayshee-vremya-rasskazal-glava-minenergo/