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В Казахстане могут поднять цены на бензин из-за отмены налога на транспорт

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Колонка автозаправочной станции
АЗС. Иллюстративное фото: Pixabay

Вице-министр экономики сегодня на брифинге в кабмине заявил, что в Казахстане могут отменить транспортный налог для некоторых авто, при этом повысив цену на бензин, передает корреспондент NUR.KZ.

Вице-министр экономики Азамат Амрин сообщил, что на обсуждении находится вариант переноса цены транспортного налога в акциз на бензин. По его словам, для авто с объемом двигателя до 3,5-4 литров предлагается отменить транспортный налог, но при этом поднять общую цену на бензин, компенсировав таким образом сумму сборов.

"Предполагается его упразднение (транспортного налога – прим. ред.) для авто до 3,5-4 литров.

О чем речь? Мы порядка 80 млрд собираем транспортного налога, у нас порядка 5 млн тонн – потребление нефтепродуктов. Если просто поделить одно на другое, то получится, что, если мы перенесем транспортный налог в стоимость бензина, то бензин должен вырасти на 14 тенге, чтобы забирать этот налог через бензин", – объяснил Амрин.

Он сравнил транспортный налог для малолитражного авто и авто с большим объемом двигателя.

"К примеру, возьмем Hyundai Accent небольшой – порядка 7 тысяч (тенге – прим. ред.) там годовой налог, и возьмем Lexus 570 – транспортный налог порядка 700 тысяч тенге. Чтобы наездить транспортный налог через акциз, представьте, та маленькая машина, у нее через бензин потребление налога будет больше – в течение года она наездит на 30 тысяч транспортного налога, в то же время машина с большим объемом двигателя и большим налогом через бензин наездит порядка на 300-350 тысяч тенге. Получается, что мы через перенос снижаем нагрузку на тех, у кого большие транспортные средства. (…)

Если мы перенесем налог, то все, кто имеет транспортные средства до 4-х литров, не будут платить транспортный налог. А машины с большим объемом двигателя – ставку будем снижать, но здесь еще и будет налог на роскошь", – заявил чиновник.

Напомним, в начале августа стало известно, что бензин марки АИ-95 будут завозить в Казахстан из России. Об этом говорил министр энергетики Алмасадам Саткалиев. Также он называл ориентировочные цены на топливо.

"По 92-му – 205 тенге, это уже за литр цена на ГСМ. Там изменений никаких не будет. Это мы будем держать на контроле, то есть в полном объеме будет обеспечено.

По 95-му: тот, который произведен в Казахстане, будет по цене продаваться 245-260 (тенге – прим. ред.) с учетом региона и плеча. С доставкой дизельного топлива тоже проблем не будет – 295 тенге.

По российскому импортируемому бензину: какая цена сложится на российском рынке – от этого они с учетом маржи операторов и будут выставлять стоимость", – говорил глава Минэнерго.

Кроме того, в конце марта сообщалось, что Министерство энергетики планирует установить предельные оптовые цены на бензин и дизтопливо в Казахстане.

С 12 апреля в стране вступил в силу приказ министра, которым предусматривалось повышение предельных цен на регулируемые государством нефтепродукты. Сделано это было в первую очередь для того, чтобы избежать дефицита топлива.

При этом в правительстве тогда заявляли, что спекуляции с ГСМ недопустимы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2036408-v-kazahstane-mogut-podnyat-tseny-na-benzin-iz-za-otmeny-naloga-na-transport/

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