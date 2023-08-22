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"Если жители скажут "нет", будем искать новое место": Минэнерго о строительстве АЭС в Улкене

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АЭС
АЭС. Иллюстративное фото: pixabay.com

Вице-министр энергетики в кулуарах кабмина рассказал, могут ли решение о строительстве АЭС принять только по итогам общественных слушаний в поселке Улкен, передает корреспондент NUR.KZ.

Жандос Нурмагамбетов заявил, что согласно закону "Об использовании атомной энергетики" правительство принимает решение о месте строительства АЭС на основании согласия акимата.

"Межведомственная комиссия министерства говорит, что первую станцию расположить нужно в районе поселка Улкен. Мы запросили у маслихата Алматинской области. Они свое согласие дали при условии, что общественность поселка поддержит проект.

Сейчас идут общественные слушания, на которые пришли и жители, и активисты, и общественные организации. И все вопросы, которые там задаются, мы их все проанализируем", – заверил он.

Он призвал дождаться результатов общественных слушаний.

"Для того, чтобы определить решение о локации, требуется мнение акимата Алматинской области. Сегодня либо да, либо нет – скажет акимат. После этого будет приниматься решение о том, чтобы эту станцию разместить. Но, прежде чем станцию построить, будет делаться технико-экономическое обоснование. Оценка воздействия на окружающую среду, будет собираться мнение всех заинтересованных сторон. Эта работа только начинается", – добавил вице-министр.

Журналисты задали уточняющий вопрос: что будет, если жители поселка проголосуют против.

"Если сегодня большинство жителей скажут "нет", тогда решение маслихата Алматинской области не вступит в силу, значит, разрешения нет. Мы будем искать новое место", – ответил Нурмагамбетов.

Строительство АЭС в Казахстане

В апреле 2019 года стало известно, что казахстанскую АЭС намерены построить в Алматинской области в поселке Улкен.

В феврале этого года фонд "Самрук-Казына" анонсировал публичные слушания по строительству АЭС. Сообщалось, что они пройдут 28 февраля. Однако их перенесли из-за выборов – их пообещали провести после формирования маслихата.

В апреле министр энергетики Казахстана и экс-глава "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев заявил, что АЭС строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею. А вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов заявил, что референдум по вопросу строительства станции в Казахстане проводиться не будет.

Недавно Саткалиев заявил, что решение по строительству АЭС в стране может быть принято по итогам слушаний в регионах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2033460-esli-zhiteli-skazhut-net-budem-iskat-novoe-mesto-minenergo-o-stroitelstve-aes-v-ulkene/

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