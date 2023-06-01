Тенге значительно укрепился по итогам мая

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанская валюта за прошедший месяц заметно укрепилась по отношению к основным иностранным деньгам. О том, что происходило с тенге в мае, читайте в материале NUR.KZ.

В мае текущего года казахстанский тенге значительно укрепился к трем основным иностранным валютам: доллару, евро и рублю.

Так, официальный курс американской валюты к концу мая находился на уровне 447,08 тенге, а в начале доллар стоил 453,39 тенге. Укрепление составило 1,4%.

Курс доллара в мае. Инфографика: NUR.KZ

Что касается европейской валюты, то здесь укрепление оказалось более значительным. В мае курс начинался на уровне 498,18 тенге за 1 евро, однако затем, 4 мая, он снизился до 488,54 тенге, а 12 мая – до 485,09 тенге.

Месяц закончился для евро на уровне 479,18 тенге, то есть укрепление составило порядка 19 тенге, или почти 4%.

Курс евро в мае. Инфографика: NUR.KZ

Укрепился тенге и по отношению к российскому рублю, однако таких сильных колебаний, как с евро, не наблюдалось. Первого мая рубль стоил 5,63 тенге. К 18 мая он подешевел до 5,57 тенге, а закончил месяц на уровне 5,53 тенге.

Таким образом, тенге по отношению к российской валюте за месяц укрепился на 1,8%.

Курс рубля в мае. Инфографика: NUR.KZ

По данным , к 1 июня казахстанский тенге немного просел по отношению к доллару (на 1,05 тенге) и рублю (на 0,05 тенге), но продолжил укрепляться по отношению евро (на 0,85 тенге)

Отметим, на этом фоне продолжает свое падение и турецкая лира. Из-за ее ослабления многие казахстанцы даже отказываются от туристических поездок в Турцию, так как отдых там из-за нового курса стал значительно дороже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2022923-tenge-znachitelno-ukrepilsya-po-itogam-maya/