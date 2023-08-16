"Продукты подешевеют": как падение рубля отразится на экономике Казахстана, объяснили эксперты

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Финансовые эксперты считают, что резкое падения российского рубля приведет к удешевлению продуктов, что может плохо отразиться на казахстанских производителях, передает сайт телеканала КТК.

Российская валюта начала неделю с ослабления - курс доллара впервые с марта прошлого года превысил 100 рублей за единицу. Подешевел рубль и на Казахстанской фондовой бирже. В обменниках его продавали меньше чем за 5 тенге.

Однако валюта соседней страны уже начала отыгрывать позиции и вчера немного укрепилась. В ситуацию вмешался Центробанк. Он внепланово поднял ключевую ставку сразу на 3,5%. Именно от нее зависит величина процентов по кредитам и вкладам.

Российские эксперты считают, тенге не станет падать вслед за рублем. К слову, в этом году наша валюта по отношению к доллару укрепилась больше чем на три позиции.

"Правительство Казахстана достаточно четко действует. Повышает ключевую ставку, вливается валюта. Это новая реальность. В экономике мы понимаем, что нам нужен импорт. Для поддержания жизни. Мы понимаем, что экспортная выручка падает, потому что государства Средней Азии готовы покупать нефть и газ, но с дисконтом 50%", - пояснил финансист Ибрагим Бадалов.

Казахстанские экономисты уверены, в нынешних реалиях валюта соседней страны продолжит слабеть.

"На 95 он откатился, но снова начинает карабкаться вверх. На 100 мы не остановимся. Среднесрочная цель – 120, а долгосрочная на следующий год – 140. Отток идет капитала. Когда у тебя постоянный отток капитала, как ты сможешь с этим справиться?" - поделился своим мнением независимый финансовый эксперт Нургали Нурмахамбетов.

Эксперты отмечают, что больше всего ослабление рубля может повлиять на продовольственный сектор. Если российские товары на наших прилавках подешевеют, то вслед за ним переписывать ценники придется и отечественным производителям.

Снижение цен – для потребителей, конечно, позитивный фактор. А вот для предпринимателей ситуация неприятная.

"Продукты подешевеют, и они вытеснят наших отечественных производителей. Вся продукция российская, она была очень дорогой, за счет этого у нас в магазинах подняли. Что сделал отечественный производитель? Он также поднял цены. У него вот такая маржа, он счастлив. Соответственно, когда цены упали, он говорит: «Теперь защитите меня». Такого не бывает счастья", - добавил Нурмахамбетов.

По данным телеканала, из России в Казахстан завозят молочные продукты, колбасные изделия, сахар и многое другое. Более половины казахстанского импорта продуктов в прошлом году пришлось на поставки из соседней страны. Этот показатель вырос тогда на 18,5%.

Хлынут ли российские товары к нам с удвоенной силой, экономисты предсказывать не берутся. Понятно одно: продовольственная инфляция в нашей стране имеет все шансы замедлиться.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2032618-produkty-podesheveyut-kak-padenie-rublya-otrazitsya-na-ekonomike-kazahstana-obyasnili-eksperty/