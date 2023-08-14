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Доллар на бирже превысил 100 рублей впервые с весны 2022 года

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Кассир считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стоимость российской валюты снова резко упала. Курс доллара США превысил 100 рублей. Такая цифра последний раз наблюдалась в марте 2022 года. С данными Московской биржи ознакомились журналисты NUR.KZ.

Согласно информации с Московской биржи, на данный момент (9:30 по московскому времени) курс доллара США составляет 100,135 рубля.

Он резко вырос после выходных. По итогам пятницы, 11 августа 2023 года, американская валюта стоила 99,2975 рублей.

Отметим, что курс доллара выше 100 рублей последний раз был отмечен 23 марта 2022 года.

Стоимость рубля
Курс доллара к рублю. Инфографика: Московская биржа

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2032362-stoimost-dollara-rezko-vyrosla-po-otnosheniyu-k-rublyu/

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