Ожидают ли казахстанцы роста цен на товары и услуги, рассказали в Нацбанке

Монеты и пакет с гречкой. Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov/Getty Images

Изменения в экономике влияют на настроения граждан и их финансовое поведение. Поэтому регулярно проводятся специальные опросы для учета их мнения. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Национальный банк РК опубликовал информацию про отчет об инфляционных ожиданиях.

В нем указывается мнение казахстанцев о том, что будет с ценами на товары и услуги в будущем, и как сейчас они ощущают изменение их стоимости.

Как отмечается в отчете, ожидания казахстанцев по уровню инфляции через год снизились. Но при этом больше опрошенных лиц стали ожидать более резкого подорожания в течение года.

На подорожание каких товаров жалуются казахстанцы

В июле 2023 года продолжила снижаться доля респондентов, отметивших рост цен на продукты питания. Так, если в июне это отмечали 74% опрошенных, то в июле их доля составила 66%. Это минимальный показатель впервые с 2016 года.

Но все же некоторые виды продуктов выросли в цене.

Какие товары подорожали по мнению казахстанцев. Источник: Национальный банк РК

"Среди продуктов питания респонденты отметили молочную, мясную, плодоовощную продукцию, хлебобулочные изделия. Кроме того, респонденты в наибольшей степени заметили удорожание услуг ЖКХ, бытовой химии, ГСМ, а также пассажирского транспорта", – указывается в отчете.

Чего ожидают казахстанцы

Опрос Нацбанка показал, что казахстанцы в среднем ожидают снижения уровня инфляции через год. Так, если в июне опрошенные указывали, что показатель составит 17,2%, то в июле их прогноз снизился до 16,9%.

То есть они ожидают, что итоговый рост цен на товары и услуги будет не таким высоким.

Однако менее положительными оказались прогнозы по темпу роста инфляции: более быстрый рост цен на горизонте одного года ожидают 20% респондентов в июле против 17% в июне.

В целом отмечается улучшение индекса потребительских настроений, который повысился до 106,1 в июле 2023 года (в июне – 103,2). Индекс рассчитывается на основе ответов казахстанцев:

об изменении личного материального положения за последний год и ожиданий на ближайший год;

о перспективах развития страны в ближайший год;

о перспективах развития страны в ближайшие пять лет и крупных покупках.

Как отмечают аналитики Telegram-канала Tengenomika, эти показатели могут стать благоприятными для экономики Казахстана.

"Улучшение инфляционных ожиданий населения вкупе с фактическим снижением ценового давления (замедление инфляции) в экономике указывает на позитивный тренд в ожидании казахстанцев.

В отдельности, подобное улучшение инфляционных ожиданий и потребительских настроений может стать подспорьем для будущего смягчения денежно-кредитных условий", – считают аналитики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2032058-ozhidayut-li-kazahstantsy-rosta-tsen-na-tovary-i-uslugi-rasskazali-v-natsbanke/