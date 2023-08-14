Что будет с тенге из-за ослабления рубля, рассказали аналитики

Монеты. Иллюстративное фото: Valeriya / Getty Images

Изменение курса российской валюты может влиять и на экономические процессы в Казахстане, включая стоимость тенге. О том, каких последствий можно ожидать, читайте в материале NUR.KZ.

Курс российской национальной валюты преодолел отметку в 100 рублей за доллар США. Из-за этого у казахстанцев могут возникать различные опасения по поводу стоимости тенге.

Как отмечают аналитики Telegram-канала Tengenomika, курс казахстанской национальной валюты может оказаться под давлением из-за определенных причин.

Внешние факторы

Как отмечается в источнике, внешние факторы для обменного курса тенге являются неоднозначными, несмотря на дорогую нефть – марка Brent торгуется на уровне 86-87 долларов США за баррель.

"Дело в том, что торговый баланс Казахстана, который играет существенную роль в формировании текущего счета платежного баланса, показывает признаки ухудшения в текущем году, что, с одной стороны, связано с высокой базой 2022 года, когда средняя цена на нефть была почти 100 USD за баррель.

С другой стороны, внутренние факторы риска для экспорта казахстанской нефти стали еще более существенными в текущем году из-за военных действий в Черном море, включая порты отгрузки нашей нефти", – отмечают аналитики.

Тесная связь экономики с РФ

Другим фактором, который может негативно отразиться на курсе тенге, может стать наличие большой импортозависимости от России и тесных экономических связей.

"Несмотря на санкции в отношении России, Казахстан продолжает торговать (с РФ – примечание редактора), а по итогу 5 месяцев текущего года товарооборот составил 18,8% всей внешней торговли Казахстана на уровне 10,5 млрд USD, где доля экспорта в РФ составляет 12,8%, а импорта – 26,7%", – указывают в Tengenomika.

Деньги. Иллюстративное фото: johan10/Getty Images

При этом отмечается, что с прошлого года тенге успешно отвязался от рубля, который сначала резко подорожал, а затем вновь обвалился. Однако динамика кросс-курса с рублем из-за этого претерпевает серьезные изменения.

Снижение инфляции

Третьей причиной, по которой тенге может оказаться под давлением, является замедление потребительской инфляции в Казахстане. Она снизилась с 21,3% в феврале до 14,0% в июле 2023 года.

Это может быть связано в том числе и с ослаблением рубля – товары из РФ становятся дешевле для импорта, что отражается на внутренних ценах. Соответственно, из-за ослабления инфляции может снизиться базовая ставка, которая равна 16,75%.

Напомним, что ставка Нацбанка влияет на курс тенге: высокий процент укрепляет стоимость нацвалюты, а низкая – ослабляет. Соответственно, при ее снижении тенге к доллару также может ослабнуть.

"В целом, ситуация для нашей нацвалюты выглядит непростой, даже несмотря на ту косвенную поддержку, которую оказывают Нацбанк и квазигоссектор посредством продажи инвалюты на бирже для трансфертов в бюджет и в рамках обязательной продажи соответственно", – отмечают аналитики.

Другими словами, падение рубля и указанные факторы могут спровоцировать снижение курса тенге по отношению к доллару США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2032389-chto-budet-s-tenge-iz-za-oslableniya-rublya-rasskazali-analitiki/