Годунова о школах Казахстана: То с туалетами на улицах, то с диванами и кофеварками

Стулья. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Высшей аудиторской палаты сегодня в сенате заявила о нелогичном использовании бюджетных денег на различные проекты – в пример она привела школы, передает корреспондент NUR.KZ.

Председатель палаты Наталья Годунова заявила, что существующей сейчас ответственности руководителей за своевременное достижение целей, на которые они просили бюджетные деньги, уже недостаточно.

К примеру, бюджет часто передается из министерств в регионы, но за дальнейшие его траты ответственности никто не несет.

"Министерство, передавая в области, даже целевые трансферты, снимали с себя всякую ответственность за результат их использования – так было всегда. Практически нет ни мониторинга за разработкой регионами ПСД со стороны отраслевых министерств, ни оценки укомплектованности социальных объектов, ни последующего контроля за реализацией. Деньги в регионы отдали – "это уже не наш вопрос".

Поэтому и появляются у нас время от времени школы то с туалетом на улице, то с кожаными диванами и кофеварками. В одном селе – одна перегруженная, аварийная школа, а в соседнем – при достаточности ученических мест строят третью, чтобы детям было недалеко ходить на другой конец поселка", – заявила спикер.

Она добавила, что в прошлом году Минпросвещения отказалось от реализации проекта "Комфортные школы" под предлогом того, что строительство не их профиль.

"В результате проект реализуется фондом дирекции строительства АО "Самрук-Казына констракшн" без намека на соблюдение правил государственных закупок, хотя ресурсы выделены большие – 2,6 трлн тенге. Есть вопросы? Есть. Аналогичные примеры можно найти практически в любом другом министерстве", – добавила Годунова.

Она заявила, что Высшая аудиторская палата считает необходимым ввести солидарную ответственность за реализацию бюджетных инвестпроектов как руководителей центральных госорганов, которые видят картину в целом по стране и управляют ею, так и регионов, которые тратят бюджетные средства.

В КоАП она предложила ввести ответственность "за недостижение показателей результатов".

Напомним, в своем сентябрьском послании народу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил тратить деньги коррупционеров на строительство школ.

После этого сообщалось, что в Актюбинской области на эти деньги достроят школу.

Кроме того, 10 ноября премьер-министр страны Алихан Смаилов объявил об открытии спецсчета для средств, которые были изъяты у коррупционеров. На тот момент туда поступило порядка 50 млрд тенге.

При этом в марте текущего года глава Минфина ответил на вопрос о том, сколько средств собрали на специальном счете от конфискованных средств коррупционеров. В ведомстве сообщили, что на тот момент на счете было собрано 120 млрд тенге. Отмечалось, что после решения республиканской бюджетной комиссии деньги будут направлены в регионы.

Позже министр просвещения Гани Бейсембаев заявил, что на деньги, изъятые у коррупционеров, будут построены десятки новых школ в Казахстане. Он заявлял, что на указанную сумму планируется построить или капитально отремонтировать 70 школ.

В конце апреля стало известно, что правительство закрепило механизм передачи средств, поступающих в распоряжение государства в результате судов над коррупционерами.

Отмечалось, что в Фонд поддержки инфраструктуры образования поступило 121,7 млрд тенге.

При этом по заявкам регионов республиканской бюджетной комиссией уже поддержано 72 проекта на сумму 106,7 млрд тенге: 94,1 млрд тенге выделят на завершение строительства 69-ти школ на 85 тыс. ученических мест и еще 12,6 млрд тенге направят на строительство трех новых объектов (две школы на 1400 ученических мест в две смены и интернат на 200 койко-мест) по поручениям руководства страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2024873-godunova-o-shkolah-kazahstana-to-s-tualetami-na-ulitsah-to-s-divanami-i-kofevarkami/