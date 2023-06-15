Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Годунова о школах Казахстана: То с туалетами на улицах, то с диванами и кофеварками

Опубликовано:

Стулья подняли на парты
Стулья. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Высшей аудиторской палаты сегодня в сенате заявила о нелогичном использовании бюджетных денег на различные проекты – в пример она привела школы, передает корреспондент NUR.KZ.

Председатель палаты Наталья Годунова заявила, что существующей сейчас ответственности руководителей за своевременное достижение целей, на которые они просили бюджетные деньги, уже недостаточно.

К примеру, бюджет часто передается из министерств в регионы, но за дальнейшие его траты ответственности никто не несет.

"Министерство, передавая в области, даже целевые трансферты, снимали с себя всякую ответственность за результат их использования – так было всегда. Практически нет ни мониторинга за разработкой регионами ПСД со стороны отраслевых министерств, ни оценки укомплектованности социальных объектов, ни последующего контроля за реализацией. Деньги в регионы отдали – "это уже не наш вопрос".

Поэтому и появляются у нас время от времени школы то с туалетом на улице, то с кожаными диванами и кофеварками. В одном селе – одна перегруженная, аварийная школа, а в соседнем – при достаточности ученических мест строят третью, чтобы детям было недалеко ходить на другой конец поселка", – заявила спикер.

Она добавила, что в прошлом году Минпросвещения отказалось от реализации проекта "Комфортные школы" под предлогом того, что строительство не их профиль.

"В результате проект реализуется фондом дирекции строительства АО "Самрук-Казына констракшн" без намека на соблюдение правил государственных закупок, хотя ресурсы выделены большие – 2,6 трлн тенге. Есть вопросы? Есть. Аналогичные примеры можно найти практически в любом другом министерстве", – добавила Годунова.

Она заявила, что Высшая аудиторская палата считает необходимым ввести солидарную ответственность за реализацию бюджетных инвестпроектов как руководителей центральных госорганов, которые видят картину в целом по стране и управляют ею, так и регионов, которые тратят бюджетные средства.

В КоАП она предложила ввести ответственность "за недостижение показателей результатов".

Напомним, в своем сентябрьском послании народу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил тратить деньги коррупционеров на строительство школ.

После этого сообщалось, что в Актюбинской области на эти деньги достроят школу.

Кроме того, 10 ноября премьер-министр страны Алихан Смаилов объявил об открытии спецсчета для средств, которые были изъяты у коррупционеров. На тот момент туда поступило порядка 50 млрд тенге.

При этом в марте текущего года глава Минфина ответил на вопрос о том, сколько средств собрали на специальном счете от конфискованных средств коррупционеров. В ведомстве сообщили, что на тот момент на счете было собрано 120 млрд тенге. Отмечалось, что после решения республиканской бюджетной комиссии деньги будут направлены в регионы.

Позже министр просвещения Гани Бейсембаев заявил, что на деньги, изъятые у коррупционеров, будут построены десятки новых школ в Казахстане. Он заявлял, что на указанную сумму планируется построить или капитально отремонтировать 70 школ.

В конце апреля стало известно, что правительство закрепило механизм передачи средств, поступающих в распоряжение государства в результате судов над коррупционерами.

Отмечалось, что в Фонд поддержки инфраструктуры образования поступило 121,7 млрд тенге.

При этом по заявкам регионов республиканской бюджетной комиссией уже поддержано 72 проекта на сумму 106,7 млрд тенге: 94,1 млрд тенге выделят на завершение строительства 69-ти школ на 85 тыс. ученических мест и еще 12,6 млрд тенге направят на строительство трех новых объектов (две школы на 1400 ученических мест в две смены и интернат на 200 койко-мест) по поручениям руководства страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2024873-godunova-o-shkolah-kazahstana-to-s-tualetami-na-ulitsah-to-s-divanami-i-kofevarkami/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.