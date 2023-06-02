С 1 июля в Казахстане увеличат цены на газ для населения, заявили в Минэнерго

Газовая горелка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Минэнерго сегодня на заседании в мажилисе заявил о планируемом увеличении оптовых и розничных цен на газ в Казахстане с 1 июля 2023 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил, что в целях увеличения инвестпривлекательности газовой отрасли и обеспечения энергетической безопасности страны Минэнерго в 2023 году по согласованию с Миннацэкономики планирует поэтапное увеличение оптовых цен на газ в течение пяти лет.

"При этом внедрение новой политики ценообразования позволит направить вырученные средства для бурения новых скважин, обустройства месторождений и строительства газопроводов", – заявил министр.

Увеличение он также анонсировал и для розничных цен на газ.

"Увеличение розничных цен на газ для населения с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года по стране составит 1-3 тенге за 1 куб. м, а для крупных коммерческих потребителей и лиц, осуществляющих цифровой майнинг, средняя розничная цена на газ составит 33 тенге за 1 куб. м, то есть сегодня это только 25 тенге", – добавил Саткалиев.

Напомним, в феврале замглавы АО "НК QazaqGaz" по маркетингу Арман Касенов высказывался о том, возможен ли дефицит газа в ближайшем будущем в Казахстане. По его словам, в сутки в стране потребляется 100 млн кубометров газа. В годовом исчислении это более 35 млрд кубов газа.

Также он отметил, что на юге и западе страны, несмотря на короткую зиму, наблюдается перерасход газа. Для решения данной проблемы предлагается внедрить социальный минимум потребления газа.

В марте, выступая на открытии первой сессии парламента РК восьмого созыва, президент Казахстана указал на необходимость введения дифференцированных тарифов на товарный газ по примеру зарубежных стран.

"Важно повышать эффективность использования имеющегося сырья, надо учиться жить в условиях жесткой экономии как в быту, так и на уровне государства. Это мировая практика, которая усилилась в современной сложной геополитической ситуации.

Бесконтрольное и нерачительное использование дешевого газа как в производстве, так и в быту, должно уйти в прошлое. Правительству следует разработать План энергоэффективности и рационального потребления товарного газа", – подчеркнул тогда Касым-Жомарт Токаев.

Позже глава Миннацэкономики рассказал о планах по введению дифференцированного тарифа на газ для крупных предприятий и населения. Данные меры, по его словам, позволят повысить культуру экономного использования газа, снизить дефицит объема внутреннего потребления и установить социально-справедливую стоимость газа.

А в конце апреля сообщалось, что подготовлен проект приказа об утверждении предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Казахстана, согласно которому предельные оптовые цены повысятся в среднем на 15%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2023190-s-1-iyulya-v-kazahstane-uvelichat-tseny-na-gaz-dlya-naseleniya-zayavili-v-minenergo/