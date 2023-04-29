Цены на газ планируют повысить в Казахстане

Газовая плита. Иллюстративное фото: pexels.com

Подготовлен проект приказа об утверждении предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Казахстана, согласно которому предельные оптовые цены повысятся в среднем на 15%. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РК, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве отметили, что в настоящее время средняя розничная цена на товарный газ в Казахстане для населения составляет 22,06 тенге/м3.

При повышении предельных оптовых цен на товарный газ на 15% розничные цены для жителей вырастут в зависимости от региона от 1,1 до 3,87 тенге/м3 (без учета НДС), средний рост составит порядка 2,7 тенге/м3 (без учета НДС).

"Повышение предельных оптовых цен на товарный газ обусловлено ростом себестоимости поставок товарного газа, снижением производства товарного газа с 33,1 млрд м3 в 2019 году до 27,8 млрд м3 в 2022 году и ростом потребления товарного газа на внутреннем рынке с 15 млрд м3 в 2019 году до 19,3 млрд м3 по итогам 2022 года", - отметили в Минэнерго.

Здесь добавили, что проект приказа предусматривает установление предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке на период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2028 года с разбивкой по годам отдельно для каждой области, города республиканского значения, столицы, с учетом экономических и социальных условий газоснабжения регионов Казахстана.

В соответствии с законодательством повышение предельных оптовых цен не должно превышать 15% в течение одного календарного года.

"Документ будет утвержден не позднее 15 мая в соответствии с пунктом 3 статьи 20 Закона Республики Казахстан "О газе и газоснабжении", - заключили в ведомстве.

Согласно ст.20 вышеуказанного закона предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке устанавливаются ежегодно 1 июля отдельно для каждой области, города республиканского значения, столицы, промышленных потребителей-инвесторов, приобретающих товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа в целях дальнейшей реализации потребителям, с учетом экономических и социальных условий газоснабжения регионов Республики Казахстан.

Уполномоченный орган по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в соответствующих сферах естественных монополий, в срок не позднее 15 мая утверждает предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке на предстоящий год.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы и нескольких областях Казахстана планируют повысить цену на автогаз.

Позже поправки в приказ "О введении временного государственного ценового регулирования на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории Республики Казахстан" вступили в силу, а их действие продлится до 31 декабря 2023 года.

Стоимость 1 литра автогаза увеличилась в следующих регионах:

Алматы – с 65 до 75 тенге;

Алматинская область – с 70-75 до 75-80 тенге;

Абайская область – с 60-65 до 65-70 тенге;

Восточно-Казахстанская область – с 60-65 до 70-75 тенге;

Северо-Казахстанская область – с 70-75 до 75-80 тенге.

В остальных регионах цены на автомобильный газ остались прежними.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2018785-tseny-na-gaz-vyrastut-v-kazahstane/