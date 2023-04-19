Токаев о доступном кредитовании для МСБ: Мы знаем, что у банков деньги есть

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Президент Казахстана на совещании с правительством высказался о привлечении банков к созданию благоприятных условий для бизнеса и инвестиций. Его слова приводятся на официальном сайте Акорды.

"Критически важно вовлечь отечественные банки в работу по созданию благоприятных условий для бизнеса и инвестиций. Необходимо расширить возможности банковского сектора по кредитованию крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов. Соответствующее поручение мною дано в рамках Указа о мерах по расширению кредитования экономики.

Вместе с тем за бортом доступного банковского кредитования остается малый и средний бизнес. При этом мы знаем, что у банков деньги есть, и они готовы финансировать прозрачно работающих предпринимателей.

Поэтому, помимо перенастройки работы самих банков, нужно усилить цифровизацию денежных потоков и интеграцию информационных систем банков и органов госдоходов. Это позволит укрепить доверие банков к бизнесу, особенно малому и среднему", – заявил глава государства.

Напомним, что сегодня президент Касым-Жомарт Токаев провел расширенное совещание по вопросам социально-экономического развития страны.

В мероприятии приняли участие премьер-министр, председатели сената и мажилиса парламента, руководители государственных органов, подотчетных президенту, члены правительства, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента, областей и районов, руководители парламентских фракций, а также председатели комитетов палат парламента, областных и районных маслихатов.

В своем выступлении глава государства в числе прочего также высказывался об использовании средств из Национального фонда, о возможном подорожании коммунальных услуг, а также о росте ВВП страны почти до 5%.

Также Токаев заявил, что реформа, направленная на внедрение института ОСИ, не доведена до конца и раскритиковал работу чиновников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2017423-tokaev-o-dostupnom-kreditovanii-dlya-msb-my-znaem-chto-u-bankov-dengi-est/