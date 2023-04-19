Токаев назвал одну из причин медленного продвижения реформ

Чиновники. Иллюстративное фото: pixabay.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время своего выступления перед акимами и министрами раскритиковал работу чиновников. Его слова приводит официальный Telegram-канал Акорды.

"Сегодня я остановился на пробелах в осуществлении наших реформ. По сути, главным камнем преткновения в получении ощутимых результатов стало низкое качество их реализации", - сообщил президент.

Он отметил, что причины тому разные. Среди них глава государства назвал отсутствие ответственного отношения к своей работе, низкую активность многих госслужащих и руководителей госорганов.

"И это особенно проявляется в ходе освоения бюджетных средств. Свою работу такие чиновники ориентируют не на качество исполнения, а на своевременное снятие поручения с контроля. Результат налицо.

Многочисленные заявленные реформы продвигаются медленно. Это нужно признать. Поэтому правительству потребуется воля для искоренения старых методов работы", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2017380-tokaev-nazval-odnu-iz-prichin-medlennogo-prodvizheniya-reform/