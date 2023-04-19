"Сильно ошиблись": Токаев о реформе ОСИ

Многоэтажный дом. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Касым-Жомарт Токаев на заседании с правительством заявил, что реформа, направленная на внедрение института ОСИ, не доведена до конца, передает официальный Telegram-канал Акорды.

"Еще одна проблема – это благоустройство городов. Данным вопросом должны заниматься акимы всех уровней. Известно, что наряду с социально-экономическими факторами уровень развития регионов определяется внешним обликом зданий, их соответствием санитарным нормам, озеленением территорий, состоянием общественного пространства, наличием детских спортивных площадок и прочее", – сказал Токаев.

Президент отметил, что в обществе также активно обсуждается вопрос эффективного управления жилым фондом.

"Реформа, направленная на внедрение института ОСИ, не доведена до конца. Наряду с ОСИ по-прежнему функционируют КСК. Мы с этой реформой ОСИ сильно ошиблись. В таких условиях главная задача – обеспечить людей качественными и прозрачными услугами – не выполняется.

В то же время данная реформа предполагала создание первой ступени в системе местного самоуправления. Поэтому оставлять без должного внимания эту задачу нельзя. В целом, требуется выверенная инфраструктурная политика", – добавил глава государства.

Напомним, в начале июня прошлого года стало известно, что в Казахстане идет переход от кооператива собственников квартир (КСК) к объединению собственников имущества (ОСИ).

Отмечалось, что разница ОСИ и ПТ только в их юридическом статусе, а цель одна – управление общим имуществом и его содержание непосредственно собственниками без посредников. И уже с 1 июля 2022 года кооперативы собственников квартир должны были перестать существовать.

Позже глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому в Казахстане продлили на один год срок работы КСК.

А в марте президент подписал закон по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, которым в Казахстане вводят новую форму управления жилыми домами.

Кроме того, согласно принятому закону, парковки и кладовки станут самостоятельными видами имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017375-silno-oshiblis-tokaev-o-reforme-osi/