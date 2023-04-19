"Либо повысим тарифы, либо останемся без инфраструктуры": Токаев о возможном подорожании комуслуг

Квитанции. Иллюстративное фото: pexels.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время совещания с правительством раскритиковал работу по обеспечению теплом. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

"Предстоит кардинально перестроить работу по дальнейшему развитию инфраструктуры, в первую очередь коммунальной. Недовольство граждан этой зимой вызвала неудовлетворительная, по сути, провальная работа по обеспечению теплом. Более половины ТЭЦ находятся в зоне риска, уровень износа в некоторых городах превысил 80%.

Средний износ тепловых сетей по стране составил около 54%. А в 80 городах с централизованным теплоснабжением этот показатель – от 75 до 92%. В целях модернизации коммунальной сферы я поручал обеспечить переход на новую тарифную политику «Тариф в обмен на инвестиции». В текущей ситуации правительству придется решить «законсервированные» годами проблемы. Но другого пути нет.

Мы не одни в данном регионе, у всех цены на топливо выше, чем у нас. Следовательно, все субсидии государства уходят в экономику других стран. Мы либо постепенно повысим тарифы и приблизим их к рынку, либо останемся вовсе без инфраструктуры во всех городах и селах", - заявил президент.

Например, в прошлом году перекрестное субсидирование цен и тарифов только за счет Фонда "Самрук-Казына" превысило 1 триллион тенге, отметил глава государства. По его мнению, это очевидное искажение принципов рыночной экономики.

"Вместе с тем переход от перекрестного субсидирования цен и тарифов должен быть осуществлен плавно. Нужно, прежде всего, учитывать уровень доходов конкретных групп потребителей", - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2017372-libo-povysim-tarify-libo-ostanemsya-bez-infrastuktury-tokaev-o-vozmozhnom-podorozhanii-komuslug/