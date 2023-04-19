Токаев о росте ВВП почти на 5%: Цифры неплохие, но оптимизма внушать не должны

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время своего выступления перед правительством и акимами прокомментировал рост ВВП почти до 5%. Его слова приводит официальный Telegram-канал Акорды.

"В прошлом году наша экономика выросла всего на 3,2%, а за 3 месяца текущего года – на 4,9%. Цифры неплохие, но удовлетворения и оптимизма они внушать не должны. Нужно искать дополнительные источники роста. Правительство должно быть по-хорошему более амбициозным в том, что касается обеспечения экономического роста. Это веление времени, текущей ситуации", - заявил президент.

По его словам, инерционные темпы роста экономики за последние 10 лет привели к тому, что наша страна застряла в "ловушке среднего дохода". Если сейчас не создать прочный фундамент для качественного экономического роста, то стагнация доходов населения не за горами, уверен глава государства.

"По расчетам экспертов, для перехода Казахстана в категорию стран с высоким уровнем дохода необходимо обеспечить ежегодный рост на уровне 6%, то есть в полтора раза выше текущих темпов", - рассказал Токаев.

Напомним, ранее премьер-министр РК Алихан Смаилов на совещании по вопросам социально-экономического развития страны рассказал о росте экономических показателей, заявив, что в январе-марте реальный рост ВВП Казахстана составил 4,9%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2017367-tokaev-o-roste-vvp-pochti-na-5-tsifry-neplohie-no-optimizma-vnushat-ne-dolzhny/