"Это средства будущих поколений. Должны использовать их только в кризис": Токаев о Нацфонде

Деньги. Иллюстративное фото: amixstudio/Getty Images

Глава государства сегодня на совещании правительства высказался об использовании средств из Национального фонда. Слова президента приводит Telegram-канал пресс-службы Акорды.

"Нацфонд – это средства будущих поколений. Мы должны использовать его ресурсы только в необходимых случаях, в кризисные периоды.

Следует в полной мере использовать институт государственного-частного партнерства и подушевого финансирования, особенно для привлечения инвестиций в социальную инфраструктуру.

В декабре прошлого года мною подписаны законодательные поправки, направленные на внедрение новой модели ГЧП. Приняты меры для обеспечения прозрачности процедур отбора частных партнеров, ограничено участие квазигосударственных предприятий.

Тем самым созданы условия для вовлечения бизнеса в реализацию государственных проектов. Данный инструмент должен максимально использоваться при реализации новых национальных проектов. Поручаю правительству подготовить Комплексную программу ГЧП в социальной сфере", - сказал президент.

Что такое Национальный фонд

Согласно статье 21 Бюджетного кодекса РК, Национальный фонд Республики Казахстан представляет собой активы государства в виде финансовых активов, сосредоточиваемых на счетах правительства страны в Нацбанке, полезных ископаемых, передаваемых в счет исполнения налоговых обязательств по уплате налога на добычу полезных ископаемых, рентного налога на экспорт по сырой нефти, газовому конденсату, роялти и доли РК по разделу продукции в натуральной форме или денег от их реализации, а также в виде иного имущества, за исключением нематериальных активов.

Нацфонд предназначен для обеспечения социально-экономического развития государства путем накопления финансовых активов и иного имущества, за исключением нематериальных активов, снижения зависимости экономики от нефтяного сектора и воздействия неблагоприятных внешних факторов.

Нацфонд осуществляет две функции:

сберегательная функция обеспечивает накопление финансовых активов и иного имущества, за исключением нематериальных активов, и доходность активов Нацфонда в долгосрочной перспективе при умеренном уровне риска;

стабилизационная функция предназначена для поддержания достаточного уровня ликвидности активов Нацфонда.

Источниками формирования Нацфонда являются:

поступления в Нацфонд;

инвестиционные доходы от управления Нацфондом;

иные поступления и доходы, не запрещенные законодательством.

Отметим, что в своих выступлениях Токаев не раз говорил о необходимости экономии средств Нацфонда для будущих поколений.

В конце прошлого года в правительстве сообщали, что во исполнение поручений главы государства утвердили бюджетные правила, которые позволят сократить трансферты из Нацфонда на 1,4 трлн тенге в 2023 году и стабилизировать темпы роста расходов бюджета.

Позже министр нацэкономики Алибек Куантыров рассказал, как кабмин планирует снизить зависимость бюджета страны от трансфертов из Национального фонда.

В середине прошлого месяца спикер сената вновь призвал правительство беречь деньги Нацфонда. Ашимбаев подчеркнул, что за последние 8 лет средства Нацфонда уменьшились с 73 до 57 млрд долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2017373-eto-sredstva-buduschih-pokoleniy-my-dolzhny-ispolzovat-ih-tolko-v-krizis-tokaev-o-natsfonde/