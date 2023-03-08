До 5 лет займет строительство нового нефтепровода через Каспий, заявили в Минэнерго

Нефть. Иллюстративное фото: pixabay.com

На международной конференции в США министр энергетики Болат Акчулаков рассказал, что Казахстан стремится диверсифицировать нефтяные маршруты, передает .

"По словам министра энергетики Казахстана, проблема номер один заключается в том, как диверсифицировать нефтяные маршруты, чтобы страна не зависела от России в экспорте своей нефти", – гласит публикация.

Об этом Акчулаков, как сообщается, заявил на международной конференции CERAWeek в Хьюстоне (США).

Глава Минэнерго также сообщил, что Казахстан планирует строительство нового трубопровода, по которому нефть будет поставляться на экспорт в Каспийское море. Однако, по его словам, разработка такого проекта может занять 5 лет и потребует нового флота нефтяных танкеров.

"В настоящее время Казахстан полагается на трубопровод КТК, который проходит через Россию, для транспортировки своей нефти на рынок", – говорится в сообщении.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) – крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1,5 тыс. км, говорится на официальном сайте КТК.

В систему поступает нефть в основном с обширных месторождений Западного Казахстана, а также сырье российских производителей. Нефть транспортируется до Морского терминала компании в поселке Южная Озереевка (город Новороссийск), где загружается на танкеры для отправки на мировые рынки.

Напомним, в ноябре прошлого года премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что Казахстан начал прорабатывать альтернативные маршруты экспорта нефти.

В декабре глава Минэнерго Болат Акчулаков сообщил, что в рамках поручения по диверсификации направлений экспорта разработан проект Дорожной карты по развитию альтернативных маршрутов экспорта нефти.

По его словам акцент будет сделан на развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута в направлении портов Азербайджана, Грузии и Турции, а также на экспортные направления в КНР и Иран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2012141-do-5-let-zaymet-stroitelstvo-novogo-nefteprovoda-cherez-kaspiy-zayavili-v-minenergo/