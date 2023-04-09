Казахстан приостановил запрет на экспорт лука

Лук. Иллюстративное фото: pixabay.com

Министерство сельского хозяйства РК с 8 апреля приостановило ранее введенный запрет на вывоз репчатого лука с территории страны, передает официальный сайт ведомства.

При этом министерство ввело количественные ограничения – квоты – на экспорт лука с 8 апреля по 28 апреля в третьи страны и государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в размере 20 000 тонн.

"На весь срок действия квоты устанавливается допустимый лимит для одного заявителя на вывоз товаров, который в совокупности составляет не более 500 тонн", – говорится в сообщении.

Отмечается, что распределение объемов квот на вывоз товаров с территории Казахстана осуществляется в ИС ЕАСУ автоматически при выдаче фитосанитарных сертификатов в соответствии с правилами по охране территории РК от карантинных объектов и чужеродных видов, утвержденными приказом министра сельского хозяйства.

Напомним, в марте на портале "Открытые НПА" Минсельхоз представил проект приказа о приостановлении действия запрета на вывоз репчатого лука из Казахстана до 28 апреля.

Запрет на вывоз лука из Казахстана

В январе текущего года Министерство сельского хозяйства РК объявило о трехмесячном запрете на экспорт лука. Данное решение было принято, чтобы предотвратить массовый вывоз лука из страны и стабилизировать цены на него.

Тогда отмечалось, что резкое увеличение спроса на лук было связано с природными катаклизмами в Пакистане – одном из крупнейших производителей лука в Азии и мире. Наводнения в этой стране спровоцировали общемировой рост цен на лук, в том числе и на рынке Казахстана.

Дополнительное давление на стоимость лука также оказали сильные морозы в южных регионах Казахстана и в Узбекистане – большой объем продукции был испорчен.

Через неделю после введения запрета министр торговли Серик Жумангарин сообщил, что в стране обнаружилось меньшее количество запасов лука, чем сообщалось. Он предположил, что овощ могли вывозить по серым схемам.

А в марте глава Минторговли заявлял, что в Казахстане не планируют снимать запрет на экспорт лука. Однако он предположил, что, возможно, ведомство рассмотрит квотирование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2016025-kazahstan-priostanovil-zapret-na-eksport-luka/