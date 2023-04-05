Перед Токаевым отчитались об итогах ревизии месторождений

Карьер. Иллюстративное фото: pixabay.com

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с министром индустрии и инфраструктурного развития Маратом Карабаевым. О чем на ней говорилось, рассказали в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

Главу государства проинформировали о деятельности министерства и исполнении его поручений, в том числе касающихся улучшения качества дорог и обеспечения населения жильем.

Токаеву представили отчет об итогах ревизии месторождений. Как сообщил Марат Карабаев, в связи с нарушениями отозваны свыше 200 контрактов и лицензий на разработку твердых полезных ископаемых.

Министр также доложил о реализации пула новых индустриальных инвестиционных проектов, состоящего из свыше 800 проектов.

Отдельным блоком президента проинформировали о развитии транспортной инфраструктуры. По соответствующему поручению правительство утвердило Концепцию развития транспортно-логистического потенциала страны до 2030 года. Кроме того, как подчеркнули в Акорде, для увеличения транзитного потенциала решается проблема острой нехватки вагонного парка. Производство вагонов и локомотивов будет осуществлено на отечественных заводах с участием компаний Stadler, Alstom и Wabtec.

В рамках реализации предвыборной платформы президента до 2029 года проводится работа по развитию международных автомобильных коридоров, в том числе по строительству и реконструкции 8 тыс. км автодорог республиканского значения.

Токаеву было доложено, что в гражданской авиации отмечается стабильный рост. В 2022 году преодолен допандемийный уровень – авиакомпании Казахстана перевезли почти 11 млн пассажиров. Внедрен режим "открытого неба", расширяется география полетов. До 2025 года планируется запустить рейсы в Токио, Сингапур, Шанхай и Нью-Йорк.

Касым-Жомарт Токаев поручил усилить работу по развитию среднего бизнеса, привлечению инвестиций в сырьевой сектор, горнодобывающую промышленность и геологоразведку.

Президент потребовал обратить особое внимание на модернизацию дорожной, социальной, инженерной и коммунальной инфраструктуры, усилить работу по локализации производств и ускорить разработку Градостроительного кодекса.

В январе прошлого года во время встречи с бизнесменами в Астане президент Касым-Жомарт Токаев поручил провести ревизию всех месторождений в Казахстане.

Через несколько месяцев после этого – в мае 2022 года – о ходе ревизии месторождений полезных ископаемых главе государства доложил экс-глава МИИР Каирбек Ускенбаев. На тот момент сообщалось, что прекращено действие 118 лицензий, расторгнуто 57 контрактов, недропользователям направлено 73 уведомления об устранении нарушений.

В конце января текущего года стало известно, что месторождения золота, угля, железа и меди вернули в собственность Казахстана. А в конце февраля президенту доложили о реабилитации месторождения Узень.

В марте во время поездки президента Касым-Жомарта Токаева в ЗКО ему представили проект расширения Карачаганака.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2015597-pered-tokaevym-otchitalis-ob-itogah-revizii-mestorozhdeniy/