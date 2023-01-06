Казахстан продлил режим "открытого неба" на пять лет

Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Режим "открытое небо" продлили на пять лет - до 2027 года. Он подразумевает снятие всех ограничений по количеству рейсов. Об этом корреспонденту NUR.KZ рассказали в Комитете гражданской авиации Казахстана.

Режим "открытое небо" был продлен Комитетом гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Отмечается, что данный режим предусматривает снятие всех ограничений по количеству рейсов и предоставление иностранным авиакомпаниям пятой степени "свободы воздуха" на маршрутах, где не оперируют казахстанские авиакомпании.

"Режим "открытое небо" действовал в 12 международных аэропортах городов Астана, Алматы, Тараз, Шымкент, Актау, Семей, Караганда, Усть-Каменогорск, Павлодар, Петропавловск, Кокшетау и Туркестан.

По итогам совместной работы с акиматом Актюбинской области данный режим внедрен также в Международном аэропорту имени Алии Молдагуловой Актобе для развития региона", - сообщили в КГА.

Кроме того, режим "открытое небо" способствует привлечению новых иностранных перевозчиков, развитию конкуренции авиаперевозчиков, открытию международных маршрутов, снижению стоимости авиабилетов, развитию туризма и увеличению транспортной доступности городов Казахстана, добавили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2004385-kazahstan-prodlil-rezhim-otkrytogo-neba-na-pyat-let/