Токаеву доложили о реабилитации месторождения Узень

Магзум Мирзагалиев на приеме у Касым-Жомарта Токаева. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзума Мирзагалиева. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Глава государства заслушал отчет об основных производственных итогах АО "НК "КазМунайГаз" за 2022 год, а также о планах на предстоящий период.

Согласно представленной информации, компания достигла установленных показателей по добыче, переработке и транспортировке углеводородов. В 2023 году "КазМунайГаз" планирует добыть свыше 23 млн тонн нефти.

Глава государства также заслушал отчет о реабилитации месторождения Узень. Данный проект имеет не только экономическое, но и важное социальное значение.

Кроме того, Магзум Мирзагалиев доложил о перспективах наращивания геологических запасов компании. По его словам, сегодня активно привлекаются инвестиции в новые перспективные проекты.

Президент был проинформирован об исполнении его поручения по развитию "зеленых проектов".

Отдельно руководитель "КазМунайГаза" рассказал о работе над проектами по обеспечению населения качественной питьевой водой в регионах присутствия.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений, касающихся реализации инвестиционных проектов. Президент обратил особое внимание на необходимость обеспечения бесперебойной работы казахстанских нефтеперерабатывающих заводов, особенно в преддверии весенне-полевых работ.

Добавим, что, как сообщается на официальном сайте КМГ Инжиниринг, месторождение Узень — одно из крупнейших месторождений с уникальными начальными геологическими запасами не только в Республике Казахстан, но и во всем мире.

Это многопластовое месторождение со сложным строением, залежи нефти и газа которых сосредоточены в терригенном разрезе юрско-меловых отложений.

Месторождение находится на территории Мангистауской области.

Кроме того, в январе прошлого года сообщалось о том, что на месторождении Узень были обнаружены новые залежи нефти. В результате прирост извлекаемых запасов составил 39,9 млн тонн.

"По результатам проведенных работ детализировано строение месторождения и обнаружены новые залежи нефти. В итоге проведенной работы запасы нефти месторождения Узень увеличились на 8%, что в количественном выражении составляет 39,9 млн тонн извлекаемых запасов", – сообщали тогда представители "КазМунайГаза".

Месторождение Узень на карте. Скриншот: Google Maps

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2011204-tokaevu-dolozhili-o-reabilitatsii-mestorozhdeniya-uzen/