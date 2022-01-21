Провести ревизию всех месторождений в Казахстане поручил Токаев

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Во время встречи с бизнесменами в Нур-Султане глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости проведения ревизии всех казахстанских месторождений, передает корреспондент NUR.KZ.

"Следует максимально эффективно использовать наши природные богатства. Правительству следует провести ревизию всех природных месторождений, определить неиспользуемые месторождения для их дальнейшей разработки с привлечением местных и иностранных инвесторов.

Если месторождение взято, что называется, впрок, то следует изымать его или изъять его и передать тому, кто готов вкладывать деньги", - заявил президент.

Во время встречи президент также призвал казахстанских бизнесменов реинвестировать в отечественную экономику и заявил, что принцип "Зарабатываем здесь - тратим там" больше не имеет права на существование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1952321-provesti-reviziyu-vseh-mestorozhdeniy-v-kazahstane-poruchil-tokaev/